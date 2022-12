Meteo, neve in pianura al Nord confermata. Le zone (anche Milano) e quando

Neve in pianura al Nord da mercoledì-giovedì



Neve in pianura, tutto confermato. Dicembre è iniziato con una bianca sorpresa dal chiaro sapore invernale: e la neve giunta nel weekend del 3/4 Dicembre è stata solo un antipasto di quanto potrebbe accadere nei prossimi 10 giorni, almeno fino a Santa Lucia. Secondo gli ultimi aggiornamenti, infatti, un nuovo fronte freddo potrebbe presto impattare sull'Italia, provocando altre nevicate con fiocchi stavolta fino al piano.

La neve è già tornata scendere a quote molto basse sui settori nord-occidentali del Paese, ma anche sul resto delle Alpi, seppur un po' più in alto. Nei prossimi giorni - come scrive il sito internet www.ilmeteo.it - ci attende una nuova fase di maltempo a causa dell'arrivo di un ciclone alimentato da aria fredda in discesa dal Nord Europa, con un bel carico di pioggia e soprattutto di neve. A partire da Mercoledì 7 Dicembre, aria gelida di origine polare inizierà a catapultarsi dal Nord Europa verso il Mediterraneo e l'Italia causando un sensibile abbassamento delle temperature, che si porteranno ben sotto le medie stagionali del periodo. Non è esclusa qualche sorpresa nevosa in pianura al Nord, specie su basso Piemonte, Lombardia occidentale ed Emilia. La cartina qui sotto, riferita alla giornata di Giovedì 8 Dicembre conferma tale possibilità. Nevicate attese nella giornata di Giovedì 8 Dicembre, in neretto la quota dei fiocchi

Che dunque sia arrivata la volta buona per la neve anche in pianura? Gli aggiornamenti parlano chiaro, non resta che seguire l'evoluzione di questo nuovo impulso freddo...e occhio alle sorprese!