Meteo: neve sull'Italia. Cambia tutto. Ecco quando e dove

Meteo, forte perturbazione per Carnevale con piogge diffuse e nevicate su tutto il Paese



L'abbiamo chiamato Pulcinella, visto che insidierà un po' tutto il periodo di Carnevale: stiamo parlando del vortice ciclonico che nei prossimi giorni provocherà un radicale cambiamento del tempo, con il ritorno pioggia, vento e neve sul nostro Paese. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

SITUAZIONE Da settimane l'Italia si trova letteralmente intrappolata da una tenace area di alta pressione che ha garantito condizioni di stabilità atmosferica e un clima insolitamente mite al nostro Paese. Tuttavia, questa situazione ha i giorni contati e la causa principale sarà rappresentata dalla discesa verso il nostro Paese di un profondo vortice ciclonico, proveniente dal Nord Europa. Esso convoglierà sul nostro Paese un'intensa perturbazione, la quale, attraversandolo, darà a sua volta origine ad un altro vortice ciclonico (Pulcinella) che attanaglierà l'Italia soprattutto a cavallo del weekend.

PREVISIONI Già tra la serata di Giovedì 8 e poi nelle prime ore di Venerdì 9 si percepiranno i primi segnali di un peggioramento del tempo. Venerdì 9 Febbraio, in particolare, il maltempo si abbatterà inizialmente al Nordovest, interessando anche gran parte dell'area alpina e prealpina centro-orientale, per poi estendersi rapidamente verso il Nordest e i settori tirrenici del Centro.In seguito, a partire da Sabato 10 Febbraio, inizierà gradualmente a formarsi il ciclone Pulcinella. Assisteremo così ad un progressivo deterioramento del tempo che coinvolgerà gran parte del territorio nazionale. Le regioni del Centro-Nord saranno particolarmente colpite dalle piogge e tornerà anche la neve sui rilievi, seppur a quote piuttosto elevate, a causa delle temperature ancora miti.Nonostante il peggioramento, infatti, i valori termici non subiranno variazioni significative, in quanto l'arrivo della perturbazione sarà accompagnato da un rinforzo dei venti di Scirocco, non certo freschi.Nel corso della giornata, il maltempo raggiungerà anche il Sud.

Particolare attenzione andrà poi rivolta a Domenica 11 Febbraio, durante la quale le condizioni meteorologiche non mostreranno segni di miglioramento. Anzi, si prevede un ulteriore approfondimento di Pulcinella, che contribuirà a mantenere condizioni di forte instabilità atmosferica sull'intero territorio nazionale. Farà eccezione solamente una parte del versante adriatico, dove il tempo si manterrà più asciutto.