Meteo, novembre come luglio: 30 gradi. Ecco dove. Freddo lontanissimo

Meteo, novembre senza freddo e gelate. Anzi...



Estate di San Martino, da leggenda a realtà sempre più frequente. Quest'anno potrebbe dunque confermarsi la tradizione, proprio nel mezzo di importanti ondate di maltempo. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.



Il detto popolare recita infatti "L'estate di San Martino dura tre giorni e un pochino" ricordando un periodo della durata di circa tre giorni che cade nella prima metà del mese di Novembre. La leggenda più diffusa vuole che, proprio l'11 Novembre, San Martino abbia incontrato un povero, nudo e infreddolito, mentre faceva una passeggiata a cavallo nei pressi della città di Amiens, in Francia. Il freddo era pungente e il Santo non esitò a tagliare in due il suo mantello per offrire un riparo anche al viandante. Il gesto sarebbe stato talmente apprezzato che - proprio mentre donava metà del suo mantello al povero - spuntò un sole caldo.

Quest’anno il mese di Novembre inizierà con una raffica di perturbazioni in discesa dal Nord Atlantico, a tratti anche forti: insomma il nuovo mese si preannuncia grigio ed autunnale all’inizio, almeno per tutta la prima decade il contesto meteo climatico si manterrà piuttosto perturbato con frequenti piogge e temperature in calo al Centro Nord.

La tendenza, ovviamente da confermare, indica poi però una svolta: proprio intorno al 10-11 Novembre potrebbe arrivare una fase più stabile grazie alla rimonta dell'alta pressione che garantirebbe più sole e valori termici ben oltre la media a tratti anche molto caldi per il periodo. Alta pressione in rimonta proprio in concomitanza dell'Estate di San Martino.



Va detto che inizialmente (si utilizzava il proverbio anche nel XIX secolo) questo periodo mite coincideva con l’assenza di gelate e quindi era favorevole all’agricoltura autunnale.

Pensare oggi alle gelate ad inizio Novembre ci fa ‘rabbrividire’ anche se di freddo ovviamente non ce n'è di cui parlare (in questo periodo degli ultimi decenni): il clima è cambiato e, lentamente, anche i proverbi dovranno lasciare spazio a quelli nuovi del Global Warming.