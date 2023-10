Meteo, novembre da paura. Pioggia senza fine. Mappe mai viste prima

Meteo novembre, mappe: domina il blu



Novembre pesante sull'Italia. Molto pesante dal punto di vista del meteo.

Ecco l’Anomalia Barica sull’Italia, il barometro scende e si mantiene su valori decisamente bassi ed inferiori allo standard del periodo: preoccupa soprattutto la persistenza di questa Anomalia Barica negativa, che potrebbe insistere sul nostro Paese almeno fino alla prima settimana di Novembre, ma molto probabilmente anche oltre, portando ovviamente piogge e vento forte.

Iniziamo spiegando di cosa si tratta: la pressione atmosferica normale (o standard) - si legge sul sito www.ilmeteo.it - è quella misurata al livello del mare e ad una temperatura di 15°C su una superficie unitaria di 1 centimetro quadrato e corrisponde all’incirca alla pressione di una colonnina di mercurio di 760 millimetri, più o meno 1013 millibar. Nel Sistema internazionale delle misure la pressione atmosferica si misura in ettopascal (centinaia di Pascal) il cui simbolo è hPa: dal momento che il millibar equivale all'ettopascal la pressione standard è circa 1013 hPa.

In sintesi, quando il nostro barometro di casa segna 1013 hPa o 1013 millibar possiamo immaginare una pressione normale, né alta né bassa: al di sotto di questo valore avremo invece le basse pressioni e sopra le alte pressioni. Ovviamente tutto questo dipende dalle stagioni, dalla temperatura dell’aria e dobbiamo ricordarci che il valore ha senso solo se riportato al livello del mare.

In queste ore in Italia la pressione ha fatto segnare valori minimi fino a 990 hPa con il Ciclone Medusa che sta provocando venti di tempesta e nubifragi: siamo in un’Anomalia Barica, cioè una differenza rispetto alla media, di circa -25 hPa.

Osservando le mappe di Anomalia Barica prevista dal modello GFS fino al 5 Novembre restiamo stupefatti: possiamo notare come l’anomalia negativa raggiunga i -50 hPa tra le Isole Britanniche e la Francia in queste ore, ma soprattutto come fino al 5 Novembre la pressione resterà sempre sotto i valori climatologici del periodo sull’Italia, con un vasto campo di bassa pressione persistente per almeno 15 giorni.

Addirittura, possiamo notare per il prossimo 28 Ottobre un ciclone profondissimo sulla Francia con un minimo di pressione di 964 hPa, come dentro un uragano: anche il nostro Paese in quelle giornate sarà ovviamente perturbato e molto ventoso!

Analizzando ulteriormente le mappe di anomalia di pressione prevista, notiamo, all’opposto, un valore più alto della media sulla Scandinavia: una situazione di questo tipo è codificata tecnicamente come ‘Scand +’, ovvero anomalia positiva del geopotenziale (e della pressione) in area scandinava.

Con El Niño, fenomeno globale in atto e legato alle variazioni termiche delle acque dell’Oceano Pacifico, si riscontra spesso in Europa questa configurazione invernale: le regioni polari e subpolari sono soggette ad alta pressione prevalente con mesi più rigidi e secchi, mentre il clima delle zone meridionali diventa molto più umido e ciclonico con frequenti Anomalie Bariche negative.

Concludiamo ricordando alcuni record, sia massimi, sia minimi, per capire meglio il quadro italiano attuale: la pressione atmosferica più alta stimata è di circa 1099 hPa nella provincia del Zavhan, in Mongolia, il 24 Gennaio del 2016, ovviamente legata ad un anticiclone siberiano colmo di aria fredda, gelida e molto pesante: va tuttavia tenuto presente che questo valore non è stato raggiunto effettivamente in un luogo della Terra, ma si tratta del valore originario registrato a 1400 metri di quota standardizzato poi al livello del mare, secondo i procedimenti matematici descritti in precedenza. Un record, dunque, che lascia il tempo che trova.

Il valore minimo di pressione atmosferica, registrato invece in modo ufficiale al livello del mare, è 870 hPa, misurato vicino a Guam (Oceano Pacifico) il 12 Ottobre 1979 nell’occhio del Super Tifone Tip.

Insomma, non è tanto il valore di pressione che sorprende per l'Italia (la pressione scenderà al massimo fino a circa 985 hPa), ma la persistenza di questa Anomalia Barica negativa che potrebbe insistere sul nostro Paese fino alla prima settimana di Novembre.