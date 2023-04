Meteo, nuova settimana: piogge anche al Nord e pure neve a bassa quota

Meteo, torna la neve sulle Alpi



La nuova settimana si aprirà ancora all'insegna del tempo capriccioso per alcune regioni del Paese dove rimarrà ancora elevato il rischio di temporali e grandine. E non finirà qui in quanto ci saranno pure delle sorprese! Lo scrive il sito www.ilmeteo.it.

Da giorni l'atmosfera sull'Italia risulta assai dinamica a tratti anche perturbata per effetto di una costante presenza di vortici ciclonici. Uno di questi è in azione proprio in questi giorni ed attualmente colloca l suo centro motore verso l'area del basso Tirreno.

Per questa ragione ci attendiamo un inizio di settimana alquanto turbolento per le regioni del Sud e parte del Centro specie il comparto tirrenico. Alcune note d'instabilità pomeridiana non saranno comunque da escludere a spasso anche per il Nord. Questo sarà un po' il leitmotiv dei prossimi giorni e per la precisione fino a Mercoledì quando soprattutto nelle ore pomeridiane continueranno a scoppiare improvvisi focolai temporaleschi anche piuttosto minacciosi accompagnati dalle classiche raffiche di vento, ma anche dal tanto temuto fenomeno della grandine.

Per la giornata di Martedì 18 Aprile precipitazioni previste nell'arco dell'intera giornata.

In seguito tra le giornate di Giovedì 20 e Venerdì 21 ecco arrivare una sorpresa. Al di la delle Alpi transiterà un vortice d'aria fredda ed instabile che coinvolgerà le regioni del Nord dove ci attendiamo l'arrivo di una fase meteorologica decisamente instabile con piogge sparse, temporali e pure con il ritorno della neve sui rilievi.

Stante la distanza in sede previsionale preferiamo tenere ancora in sospeso questa possibile evoluzione. Vediamo se nei prossimi aggiornamenti arrivano ulteriori conferme o eventuali smentite.