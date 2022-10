Meteo clamoroso, torna l'estate! Temperature su fino a 30 gradi

Meteo ottobre, addio alle piogge e al fresco



L'Estate all'improvviso! Tornerà un contesto estivo sull'Italia nei prossimi giorni.

La causa - si legge su www.ilmeteo.it - va ricercata in un deciso aumento della pressione atmosferica atteso sull'intera area del Mediterraneo, con effetti anche sul nostro Paese, dove le temperature sono destinate a salire in maniera notevole, quasi sorprendentemente rispetto al clima autunnale che abbiamo vissuto negli ultimi giorni.

Tutto avrà inizio tra Domenica 2 e Lunedì 3 Ottobre quando un redivivo anticiclone delle Azzorre sposterà il suo asse dalla sua attuale posizione verso l'Italia, richiamando nel contempo aria decisamente più calda direttamente dalle terre del nord Africa. Ecco quindi che avremo una sorta di anticiclone ibrido, con contributi sia azzorriani, sia subtropicali, proprio come avviene solitamente durante l'Estate.

Ma dove si percepirà maggiormente questo ritorno del caldo?Inizialmente saranno le regioni più occidentali a registrare una salita delle colonnine di mercurio e dunque tutto il versante tirrenico, le due Isole Maggiori e il Nordovest. Entro la metà della prossima settimana, tuttavia, l'aria calda riuscirà ad avvolgere praticamente tutto il nostro Paese, con temperature massime che potranno salire fino a toccare punte di 27/28°C su Lazio e Toscana, ma addirittura anche prossime ai 30°C sulla Sardegna e inizialmente sulla Sicilia.



Valori comunque sopra media anche al Nord dove i termometri non troveranno particolari ostacoli per raggiungere punte intorno ai 25°C. Solamente il versante adriatico, almeno in un primo momento, non sarà coinvolto da questo evidente aumento termico, in quanto sarà interessato da deboli spifferi d'aria fresca, conseguenze della presenza di un vortice ciclonico sui settori orientali del Vecchio Continente, ma destinato poi ad assorbirsi già verso metà settimana, quando tutta l'Italia sarà ormai avvolta da una calda coperta anticiclonica.

Quanto durerà questa fase di caldo anomalo? Secondo le ultime elaborazioni la sua durata sembra garantita quanto meno fino al weekend dell' 8/9 Ottobre.Insomma: è sempre Estate!