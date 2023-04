Meteo pazzo, freddo polare in arrivo poi caldo choc: previsioni aprile

Meteo, weekend ancora invernale e poi il grande caldo

Questo inferno sembra non finire mai. Ormai siamo in piena primavera, eppure alle porte del weekend che precede l’ambito ponte del 25 aprile, le temperature miti sono a tratti un miraggio. Nelle prossime ore infatti si abbatterà una nuova ondata di freddo mista a precipitazioni. D’altro canto ci siamo ormai abituati ai cambi repentini del meteo sulla nostra Penisola, in virtù dei cambiamenti climatici.

Secondo il colonnello Mario Giuliacci infatti, il freddo perdurante potrebbe lasciar posto a una ondata di caldo sub-tropicale senza precedenti, come ha riporta il noto metereologo su meteogiuliacci.it: "Nella settimana che sta per iniziare, la situazione meteo mostrerà ancora la tipica vivacità primaverile, con giornate soleggiate che si alterneranno ad altre piuttosto nuvolose e a tratti nuvolose. In questo contesto anche le temperature rimarranno contenute, in molte regioni".