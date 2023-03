Meteo, piogge? Macché. Caldo quasi estivo. Impressionante e allarmante

Caldo quasi estivo



C'è una data per il primo vero caldo di stampo primaverile, la notizia è arrivata proprio poco fa grazie alle ultime elaborazioni dei Centri di Calcolo.

Se attualmente sull'Italia soffiano venti freschi e le temperature si mantengono su valori tipici di fine Inverno, con notti ancora piuttosto fredde, specie al Centro-Nord (al risveglio di Giovedì 16 Marzo su alcune zone della Valle Padana si sono verificate addirittura delle gelate!) e valori diurni leggermente sotto la media climatologica del periodo, nei prossimi giorni ci sarà una svolta.

Quando assisteremo dunque all'aumento delle temperature che ci porterà un tipicamente primaverile? Venerdì 17 Marzo è la data da segnare con il circoletto rosso!

Proprio alla vigilia del weekend, scrive www.ilmeteo.it, le fresche e secche correnti settentrionali che ci hanno condizionato per quasi tutta l'attuale settimana, sposteranno il loro raggio d'azione verso i vicini Balcani, lasciando così spazio a venti decisamente più miti, attivati da un avvicinamento al mare nostrum dell'alta pressione sub-tropicale.Detto ciò, ecco che da Sabato 18 le temperature saliranno di qualche grado su tutto il Paese, con valori che torneranno ad avvicinarsi o addirittura superare la soglia dei 20°C, soprattutto al Sud e sulle due Isole Maggiori.Al Nord e sulle zone più interne del Centro le differenze maggiori si registreranno invece nei valori notturni, attualmente piuttosto freddi. Ciò accadrà perché i venti più miti, nel loro viaggio sui nostri mari, si caricheranno di umidità rendendo così i cieli meno limpidi e contribuendo così ad una minore dispersione del calore nella libera atmosfera. In sostanza accadrà l'opposto di quanto sta avvenendo in questo momento in cui i cieli tersi stanno favorendo temperature notturne molto basse.