Meteo: pioggia e neve sull'Italia e stop al caldo anomalo. Ecco quando e dove

Nel corso della nuova settimana l'anticiclone Africano Zeus inizierà a dare segnali di declino, favorendo così un graduale ritorno della pioggia, del vento e della neve, pronti a ripresentarsi nel panorama meteorologico italiano. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Tuttavia, questo previsto cambiamento non irromperà all'improvviso, bensì si manifesterà in maniera progressiva. Già nei primissimi giorni della settimana entrante, l'anticiclone di origine africana inizierà a manifestare i primi segni di un cedimento strutturale.Tra Lunedì 5 e Martedì 6, le correnti d'aria dirette verso il territorio italiano diventeranno progressivamente più umide. Di conseguenza, le regioni settentrionali e le zone tirreniche del Centro assisteranno a un contesto meno limpido, dovuto principalmente al ritorno di foschie, fitte nebbie e di strati di nuvole medio/basse di tipo marittimo.

Il vero e proprio capovolgimento del quadro atmosferico si farà attendere fino alla seconda metà della settimana, raggiungendo il suo apice nel corso del weekend. Sarà in questo frangente che l'alta pressione si ritirerà quasi totalmente dall'area mediterranea, spinta via dalla forza di un imponente vortice ciclonico in discesa dal Regno Unito. Quest'ultimo, a sua volta, guiderà verso il Mar Mediterraneo un'intensa perturbazione.

Proprio in corrispondenza delle giornate di Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio l'atmosfera si trasformerà radicalmente: a partire dalle regioni del Nord e in seguito anche sul resto del Paese, assisteremo al ritorno di piogge significative, a nevicate sulle aree montane del Nord e a un quadro meteorologico generale che riprenderà tratti un po' più consoni al periodo. Tuttavia, sarà interessante notare che, nonostante questi mutamenti, le temperature manterranno inizialmente valori sempre piuttosto miti per la stagione in corso, tant'è che le previste nevicate coinvolgeranno quote piuttosto alte.