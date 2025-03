Meteo prossimi giorni: sarà una Festa del Papà baciata dal sole. Poi però tornerà la pioggia, ecco quando

Meteo prossimi giorni: tempo "frizzante" ma buono per il primo giorno di Primavera

Festa del Papà con gelo al mattino ma con sole dominante. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la discesa delle temperature minime anche sottozero in pianura al Centro-Nord, discesa causata da un nocciolo di aria fredda di origine ucraina: si tratta di pericolose ‘gelate tardive’ che, spesso, creano danni in agricoltura. Nelle prossime ore il bel tempo riporterà comunque le temperature subito in linea con le medie del periodo da Nord a Sud, fino ai 12-16°C di massima; il sole sarà disturbato da locali addensamenti sulle Isole Maggiori mentre i venti forti delle ultime ore tenderanno ad attenuarsi.

Il primo giorno di Primavera, giovedì 20 marzo, sarà ancora frizzante ma buono: ‘frizzante’ in quanto le temperature minime scenderanno di nuovo localmente sottozero nelle pianure del Centro-Nord, ‘buono’ perché durante il giorno il sole trionferà con massime comprese tra i 12 e i 17°C. Il primo weekend della nuova stagione riserverà, però, subito delle sorprese: nonostante il buon inizio primaverile con alta pressione e cielo azzurro, da venerdì prevalenti correnti di scirocco spingeranno umidità e nubi verso l’Italia con prime piogge in Liguria e nevicate in serata sulle Alpi Occidentali.

Sabato, purtroppo, è previsto un ulteriore peggioramento con piogge al Nord e su parte del Centro: per i dettagli aspettiamo prima di capire bene la traiettoria dell’ennesima perturbazione atlantica dell’ultimo periodo piovosissimo del Centro-Nord. La tendenza indica, però, che potrebbe piovere addirittura per una decina di giorni con un ulteriore passaggio piovoso tra domenica e lunedì e due cicloni all’orizzonte: un primo vortice è previsto martedì 25 marzo, un secondo vortice, anche con aria polare più fredda, per il primo d’Aprile.

Speriamo che almeno questo secondo vortice sia uno scherzo di un burlone Pesce d’Aprile; al momento, comunque vada, sembra però che, dopo 24-36 ore di un inizio Primavera soleggiato, gli ombrelli torneranno ad aprirsi per molto tempo.

Meteo prossimi giorni nel dettaglio