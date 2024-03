Meteo: quando smetterà di piovere? La data (forse) c'è: eccola

Ma quando finirà di piovere? Dopo un Inverno quasi totalmente secco e molto mite ora siamo in balìa di perturbazioni atlantiche in serie, come non accadeva da tempo. E anche la prossima settimana si preannuncia burrascosa con la possibilità di nuove abbondanti precipitazioni su molte delle nostre regioni. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ma andiamo con ordine. Un insidioso ciclone in discesa dal Nord Atlantico condizionerà il tempo nel corso dell'imminente primo weekend di Marzo, con effetti che si protrarranno fino all'inizio della prossima settimana.Nel corso di Lunedì 4 Marzo è attesa tanta pioggia, con coinvolgimento di quasi tutte le nostre regioni, con la neve che tornerà a scendere sugli Appennini oltre i 1400/1500 metri di quota.Visti i contrasti tra masse d'aria completamente diverse andrà prestata la massima attenzione in particolare al Sud dove non escludiamo il rischio di veri e propri nubifragi.Tra il pomeriggio di Martedì 5 e Mercoledì 6 Marzo un nuovo impulso instabile riporterà la neve sulle Alpi occidentali, con fiocchi fin verso gli 800 metri di quota su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia; ancora piogge, invece, sulla Valle Padana. In seguito il maltempo si estenderà rapidamente al Centro e a parte del Sud (settori tirrenici) dove ci sarà occasione per ulteriori rovesci, anche a carattere temporalesco, con locali grandinate.

La causa di questo infinito maltempo va ricercata nel particolare assetto sinottico che sta contraddistinguendo lo scacchiere europeo e che si protrarrà per tutta la prima parte di Marzo: abbiamo infatti un flusso di correnti atlantiche piuttosto vivace, in grado di innescare fasi meteo decisamente piovose per molte regioni italiane, con un surplus di precipitazioni come non accadeva da diversi mesi.

EVOLUZIONE - Dopo una timida rimonta dell'alta pressione che garantirà una maggior stabilità atmosferica con più spazi soleggiati sia Giovedì 7, sia Venerdì 8 Marzo, le condizioni meteo potrebbero nuovamente peggiorare nel weekend successivo. Dall'atlantico, infatti, è in arrivo un'ennesima perturbazione carica di piogge e temporali; su questo, tuttavia, avremo modo di aggiornarci nei prossimi giorni. Molto dipenderà dalla traiettoria del ciclone.