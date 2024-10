Meteo, settimana prossima svolta inattesa. Sole e caldo dopo le piogge

Meteo, svolta soleggiata dopo tanta pioggia. Ecco quando



A sorpresa torna l'Anticiclone delle Azzorre già dalla prossima settimana. Vediamo che cosa scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

L’alta pressione delle Azzorre è una fondamentale figura atmosferica capace di portare stabilità e di termoregolare il clima limitando gli eccessi di caldo e di freddo. Si tratta di un anticiclone detto semi-permanente in quanto generalmente non tende a rimanere stabile nella sua posizione, ma si sposta influenzando così il tempo sull'Europa.

Quando l'alta pressione si muove verso oriente, quindi verso il Mediterraneo, tutte le nazioni che si affacciano su questo mare, Italia compresa, godono di bel tempo con clima piacevole. Infatti, poiché l'anticiclone delle Azzorre si forma sopra l'Oceano e la temperature dell'acqua del mare è più bassa rispetto a quella della terraferma, ecco che i venti che girano attorno alla figura anticiclonica (in senso orario) hanno la caratteristica di essere più miti, rispetto a venti provenienti, per esempio, dall'Africa.



A fronte di ciò, in presenza dell'anticiclone delle Azzorre, il clima risulta piacevole con temperature gradevoli. Ed è proprio quello che ci aspettiamo nel corso della prossima settimana quando già da Lunedì 21 Ottobre l'alta pressione si distenderà sull'Europa centro occidentale ed il sole tornerà a splendere da Nord a Sud anche sull'Italia con temperature massime fin verso i 22-23°C specie al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori.

Dopo molte settimane di clima burrascoso con perturbazioni a raffica ecco che andremo incontro ad una decisa svolta a livello emisferico; questa rinnovata stabilità atmosferica ci accompagnerà fin quasi alla fine del mese di ottobre.