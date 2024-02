Meteo, sole e caldo addio. Piogge e neve: ecco quando e dove

Meteo, sole e caldo addio. Se ne l'anticiclone africano



I prossimi giorni potrebbero essere gli ultimi di gloria del vasto anticiclone africano che da diverso tempo avvolge l'area del Mediterraneo. Nel corso della prossima settimana, infatti, noteremo un suo lento e graduale declino, che annuncerà l'arrivo di una forte perturbazione e un successivo drastico STOP del suo dominio. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Intanto, l'attuale settimana si avvia verso la conclusione ancora sotto la predominanza incontestata dell'alta pressione. Il panorama meteorologico, pur segnato da sporadici e timidi cenni di cambiamento, continua ad essere rappresentato da una sorta di baluardo inespugnabile contro l'avanzata di possibili fronti perturbati e soprattutto dall'ingresso di correnti d'aria più fredde e vivaci che, in questo periodo dell'anno, dovrebbero manifestarsi con maggiore frequenza, considerando che ci troviamo ancora immersi nella stagione invernale.Dunque, avremo altre giornate all'insegna di un clima particolarmente stabile e mite. Il Sud, ma anche gran parte del Centro, sarà baciato da giornate radianti e piene di sole, salvo annuvolamenti compatti lungo le coste. Al contrario, non saranno rari gli episodi in cui le pianure settentrionali e le vallate più isolate del Centro dovranno vedersela con la minaccia di nebbie dense e persistenti: si tratta comunque di condizioni tipiche delle alte pressioni invernali.

Nonostante questo scenario dominato dalla tranquillità e dalla stabilità, si avverte il presagio di un cambiamento significativo: si prospetta il ritorno di condizioni meteorologiche decisamente più mutevoli, pronte a reintrodurre un tempo inclemente, con piogge importanti e copiose nevicate nelle aree montuose.Per assistere a questa sorta di rivoluzione atmosferica, tangibile e ampia, sarà necessario pazientare fino alla seconda metà della prossima settimana. Sebbene alcune avvisaglie di questa metamorfosi si faranno sentire già tra Giovedì 8 e Venerdì 9, sarà tra Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio che ci aspettiamo un ribaltamento radicale delle condizioni attuali.Il deciso arretramento dell'anticiclone avverrà sotto la pressione di una vasta configurazione ciclonica proveniente dal Nord Europa, pronta a innescare un'evidente ondata di maltempo su gran parte del Paese.