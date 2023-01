Meteo, svolta imminente. Aria fredda sull'Italia. Dove neve e pioggia

Meteo, irruzione di aria fredda dopo le feste sull'Italia



Dopo le Feste può cambiare tutto a livello atmosferico! E' questa la novità che emerge oggi dai principali Centri di Calcolo che vedono i primi segnali di una svolta proprio a partire dal 9 Gennaio, con effetti diretti anche per l'Italia.

Prima dovremo ancora fare i conti ancora con il robusto anticiclone che da settimane governa il tempo alle nostre latitudini (salvo brevi pause) e che proseguirà imperterrito fino alla conclusione delle festività. Attenzione però, informa il sito internet www.ilmeteo.it, a partire dal weekend del 7/8 Gennaio e poi in misura più marcata da Lunedì 9 Gennaio, potrebbe verificarsi un sostanziale cambiamento sul comparto nord-atlantico, a causa dell'irruzione di aria un po' più fredda in discesa dal Polo Nord e diretta verso il Mediterraneo nei giorni successivi. Dunque un possibile stravolgimento del tempo sul nostro Paese, proprio a cavallo tra la fine della prima decade e l'avvio della seconda decade di Gennaio.

La cartina, del Centro Europeo, si riferisce alla giornata di Domenica 8 Gennaio e ben mette in evidenza questa fredda ipotesi.

Quali sarebbero le conseguenze? Il sopraggiungere di masse d'aria più fredda potrebbe dar vita a un peggioramento del tempo sul nostro Paese a causa della formazione di un centro di bassa pressione. Oltre ad un calo dei valori termici, che si riporterebbero su canoni decisamente più consoni al periodo, è lecito attendersi un meteo più movimentato, con elevata probabilità di precipitazioni su molte regioni, a partire da quelle del Centro-Nord. In un contesto del genere potrebbe finalmente tornare anche la neve a quote via via più basse su Alpi e Appennini. Di questo aspetto avremo tuttavia modo di riparlare nei nostri prossimi approfondimenti.