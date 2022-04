Meteo, svolta dopo Pasqua. Cambia tutto. Piogge e fresco al Nord

Meteo, settimana prossima anche temporali e grandine



Qualcosa a livello meteo sta per sbloccarsi, dopo un lungo periodo siccitoso intervallato solo da fugaci temporali. Nel corso della prossima settimana potrebbe aprirsi la famigerata "Porta Atlantica" con effetti su tante regioni.L'Italia rischia infatti di essere bersagliata da una perturbazione in grado di provocare tanta pioggia, temporali e addirittura forti grandinate.

Le ultime proiezioni su medio e lungo periodo confermano: già dal 21 Aprile e fino alla fine del mese potremmo assistere ad uno sblocco atmosferico a livello europeo: prende sempre più piedi, infatti, l'ipotesi di una ripresa del flusso perturbato atlantico, il cuore pulsante delle perturbazioni per il Vecchio Continente. "Porta Atlantica" ben spalancata dunque. Nel gergo meteorologico questo termine sta a significare che non vi sono ostacoli per le perturbazioni in discesa dall'Oceano affinché possano arrivare sul nostro Paese, portando di conseguenza fasi meteo decisamente piovose per molte regioni italiane. La conseguenza più diretta sarebbe quella di avere un surplus di precipitazioni specie al Centro Nord come non si vedeva ormai da diverse settimane.

In un contesto del genere non sono da escludere temporali con locali intense grandinate, alternati magari a pause più soleggiate, in particolare sulle regioni del Centro-Nord e sulle due Isole Maggiori. Le temperature si manterranno leggermente sotto la media climatica, in particolare al Nord, specie durante le giornate più instabili.

Se tutto fosse confermato, rappresenterebbe una sorta di sblocco atmosferico rispetto a una stasi che, con poche e rapide eccezioni, dura ormai da tanto tempo. E successivamente non è escluso che la "porta delle perturbazioni" in discesa dal Nord Atlantico resti ben aperta per il passaggio di ulteriori affondi instabili e freschi.



fonte www.ilmeteo.it