Meteo, tempesta polare si abbatte sull'Italia. Venti freddissimi e...

Meteo, tempesta polare. Le conseguenze sull'Italia



Sull'Europa è in arrivo una potentissima tempesta polare. Questa massa d'aria freddissima potrebbe raggiungere anche l'Italia. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Nel corso della nuova settimana, indicativamente da Giovedì 21 dicembre, un nucleo gelido di origine polare dalla Scandinavia scenderà di latitudine fino a raggiungere l'Austria. Una volta addossatosi alle Alpi il centro depressionario invernale dovrà fare i conti con due ostacoli; l'arco alpino e il potentissimo anticiclone presente sull'Italia e sui settori occidentali europei. Chi la spunterà e cosa succederà sul nostro Paese?

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la tempesta polare si fermerà proprio sulle Alpi non riuscendo a scavalcarle, ma attivando, grazie anche alla presenza dell'anticiclone che verrà lievemente indebolito, intensi venti dai quadranti settentrionali. Sarà così che soffierà fortissimamente il Maestrale attorno alla Sardegna e sul Mar Tirreno, mentre sulle Alpi di confine ci saranno forti nevicate fino a zero metri.Addirittura, l'addossarsi della tempesta sull'arco alpino, potrebbe, come risposta, far arrivare il favonio sulla Pianura Padana, con un incremento importante delle temperature diurne, come a Milano e Torino.

Riassumendo; la tempesta polare non dovrebbe portare grossi cambiamenti sull'Italia, se non qualche pioggia sul basso Tirreno (portata dai venti nordoccidentali), l'intensificarsi del Maestrale e l'arrivo del Favonio sulle pianure del Nord.