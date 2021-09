Meteo, torna il caldo africano dopo gli ultimi temporali

La previsione per la prossima settimana è stata stravolta! Quanto meno rispetto alle ipotesi che i modelli davano quasi per certe solo fino a pochi giorni fa.Ciò non deve sorprendere poi più di tanto. Il mese di settembre è spesso ricco di colpi di scena dal punto di vista meteorologico: si può passare velocemente dalle prime incursioni fresche e temporalesche in discesa dal Nord Europa alle ultime fiammate calde di una stagione estiva volta ormai verso il tramonto.E la prossima settimana sarà in qualche modo emblematica in questo senso: la previsione è stata ribaltata rispetto agli aggiornamenti precedenti e ci troveremo dunque a passare da un inizio caratterizzato da un rapido impulso temporalesco al Sud a una grande sorpresa. Insomma, tornerà l'anticiclone!Ma andiamo con ordine analizzando gli ultimi aggiornamenti della nostra APP ufficiale per tracciare una tendenza su temperature e precipitazioni.

La prossima settimana partirà subito all'insegna di un impulso temporalesco con la possibilità di forti precipitazioni, addirittura sotto forma di nubifragio, già corso di lunedì 6 settembre: a rischio saranno soprattutto Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia centro-orientale, settori dove soffieranno anche intensi venti dai quadranti settentrionali che faranno calare sensibilmente le temperature; insomma, pur trattandosi di un vero e proprio anticipo d'autunno, saranno su queste zone le prime avvisaglie di un imminente cambio stagionale. Attenzione perché le temperature ancora elevate dei nostri mari potrebbero fornire l'energia necessaria in più per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua in pochissimo tempo: insomma, si rischiano le famigerate alluvioni lampo.

SORPRESA. Attenzione però, nei giorni successivi arriverà la vera novità. L'avanzata di un promontorio dell'anticiclone africano porterà ad un sussulto dell'estate su tutta l'Italia. Infatti, oltre ad una ritrovata stabilità atmosferica, anche le temperature sono previste in sensibile aumento vista l'origine della massa d'aria, con punte destinate nuovamente a toccare i 30/31°C, specie al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori. Tutto questo avverrà per il Centro-Nord quasi fin da subito, ma coinvolgerà un po' tutta l'Italia a partire da metà settimana.

Questa fiammata tardo-estiva ci accompagnerà almeno fino alla giornata alla prima parte del weekend 11/12 settembre, poi gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione propendono per un ennesimo colpo di scena. Dall'oceano Atlantico, una vasta area depressionaria potrebbe presto raggiungere il nostro Paese dando il via ad una fase decisamente instabile e fresca che interesserebbe molte regioni a partire da domenica 12/lunedì 13.Ma su questo serviranno ulteriori conferme. Per ora, spazio all'alta pressione!



