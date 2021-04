Meteo, torna l'inverno da martedì. Temperature giù anche di 15 gradi

Il meteo in Italia sta per subire un forte mutamento delle temperature. Dal Polo Nord infatti è in arrivo l'aria fredda, che provocherà degli importanti cambiamenti climatici, facendo ripiombare il Paese in pieno inverno. Il tempo peggiorerà velocemente dalle Alpi verso il Triveneto e l'Emilia Romagna con precipitazioni a tratti temporalesche e nevose a quote fino in valle sulle Alpi e in collina (3-500 metri) sugli Appennini emiliano-romagnoli. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che sin dalle prime ore di martedì faranno irruzione forti venti di Bora e poi Grecale. Col passare delle ore il maltempo scenderà verso Marche, Toscana, Umbria, Lazio e infine Abruzzo e Molise mentre qualche rovescio potrà interessare il bresciano, il mantovano e il cremonese.

Assieme al vento freddo le temperature subiranno un ulteriore crollo andando sotto la media del periodo di quasi 15°C! La neve sulle regioni centrali scenderà a quote via via più basse e fin sopra i 5-600 metri entro sera. Basti pensare che di giorno non si supereranno i 9-13°C, mentre di notte si andrà addirittura sotto lo zero, specie sulla Pianura Padana. Mercoledì il maltempo si porterà verso Sud interessando principalmente gli Appennini sempre con nevicate a quote collinari, nel frattempo al Nord avanzerà un'area di alta pressione che tra giovedì e venerdì ristabilirà il bel tempo su tutte le regioni.