Meteo: ultime piogge al Sud, cresce l'alta pressione

Temperature in aumento, da domani 24 aprile anche al Sud

Il maltempo che ieri ha interessato quasi mezza Italia ora sta lentamente attenuandosi in quanto il ciclone responsabile di questa fase perturbata sta abbandonando l’Italia. La pressione è già aumentata al Nord e su alcune regioni del Centro, da domani lo farà anche al Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che oggi, giovedì 23 aprile, il tempo continuerà a rimanere fortemente instabile al Sud, sulla Sicilia centro-orientale, tra Abruzzo e Molise, sul basso Lazio e sulle zone interne della Sardegna. Su queste zone si verificheranno ancora rovesci e alcuni temporali. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente e il clima mite. Da domani la pressione aumenterà anche al Sud, dove le precipitazioni interesseranno soltanto la Calabria e la Sicilia. Il bel tempo avrà conquistato anche tutto il Centro. Ulteriore miglioramento nel corso del weekend.

Le previsioni per il weekend

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che sabato 25 aprile, Festa della Liberazione, il tempo sarà soleggiato su tutte le regioni e il clima molto mite al Nord con punte di 25°C, qualche grado in meno al Centro-Sud. Domenica 26 invece si svilupperanno dei temporali sulle Alpi e in Sardegna. Il team inoltre avvisa che nei giorni successivi giungeranno altri temporali e non solo sui rilievi.