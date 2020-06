Meteo weekend, addio quarantena: fra temporali e caldo estivo. LA MAPPA

Meteo weekend, perturbazioni peggiorano il tempo su tutte le regioni settentrionali

In questi giorni l’Italia si trova inserita in un continuo via vai di perturbazioni generate da un semi-stazionario vortice ciclonico posizionato sul Centro Europa. Tale situazione proseguirà non solo nel weekend, ma anche nella prossima settimana. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che un primo fronte instabile raggiungerà le regioni settentrionali nella giornata di sabato. Al mattino un tempo a tratti piovoso o temporalesco interesserà il Friuli Venezia Giulia, al pomeriggio scoppieranno temporali a carattere sparso su tutto l’arco alpino e su alcuni tratti della Pianura Padana, specie lombarda e veneta. Sul resto d’Italia il sole sarà prevalente. Le temperature misureranno valori abbastanza caldi con 25-28°C su gran parte delle regioni.

Domenica una perturbazione atlantica più intensa e alimentata da aria più fresca, farà peggiorare il tempo in maniera più estesa su tutte le regioni settentrionali con precipitazioni intense e sotto forma di temporali con possibili grandinate; in questo contesto le temperature subiranno un brusco crollo di 10°C. Continuerà ad essere soleggiato sul resto d’Italia con un clima estivo al Sud (30-32°C in Puglia e Sicilia) e molto mite al Centro (26-27°C a Firenze e Roma). Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che anche la prossima settimana sarà contraddistinta da un tempo a tratti molto instabile. Già da lunedì 8 giugno altri fronti perturbati punteranno l’Italia con nuove ondate di temporali, non solo al Nord, ma anche su molte regioni del Centro-Sud.