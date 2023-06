Meteo, weekend caldo ma ancora pioggia. Eventi estremi in arrivo. Ecco dove

Meteo weekend, attenzione alle possibili grandinate

La previsione per l'ormai imminente weekend è cambiata. Tra Sabato 10 e Domenica 11 Giugno l'Italia si troverà nel bel mezzo del campo di battaglia tra forti temporali (occhio alla grandine) e la prima seria fiammata di caldo che interesserà alcune delle nostre regioni. Lo scrive www.ilmeteo.it.

Insomma, secondo ultimi aggiornamenti ci attende un fine settimana caratterizzato da forti contrasti tra masse d'aria completamente diverse che innescheranno un mix potenzialmente esplosivo, con effetti diversi a seconda della zona.

La causa va ricercata nella particolare configurazione in atto a livello europeo: l'Italia di trova in una zona di convergenza tra correnti più fresche ed instabili in discesa dal Nord Europa e i primi caldi in risalita dall'Africa.

Avremo conseguenze già da Sabato 10 Giugno quando saranno possibili forti rovesci temporaleschi, in particolare sulle Alpi e nelle zone interne del Centro; col passare delle ore non escludiamo che qualche rovescio possa estendersi fin verso le pianure del Nord e le zone costiere/pianeggianti di Toscana, Marche, Umbria e Lazio.