Meteo weekend, cambiate le previsioni. C'è un colpo di scena

La previsione meteo per il prossimo weekend è cambiata! Niente Pioggia e Neve come prevedevano i Centri di Calcolo fino a qualche ora fa: tra Sabato 17 e Domenica 18 Febbraio le condizioni saranno sostanzialmente statiche e resteranno bloccate almeno fino all'inizio della prossima settimana. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Se dunque sembrava che l'anticiclone potesse cedere il passo nel corso del Fine Settimana, l'ultimo aggiornamento ha cambiato le carte in tavola, o quanto meno ha rinviato la sua caduta. Sì perché l'alta pressione continuerà a dominare quasi incontrastata sul bacino del Mediterraneo: per questo motivo per Sabato 17 Febbraio ci aspettiamo un tempo stabile anche sull'Italia, da Nord a Sud, anche se avremo una compatta copertura nuvolosa sulle regioni settentrionali, nonché su Toscana, Umbria e Lazio.



Le temperature saranno abbastanza miti, per non dire "calde": la massa d'aria in arrivo è infatti di matrice africana, proprio come avviene in Estate.Specie nel corso di Domenica 18 Febbraio ci attendono valori massimi fin verso i 20°C (se non addirittura superiori!) sulle regioni centro-meridionali. A Firenze sono previsti 20°C di massima durante le ore centrali della giornata, altro che metà Febbraio, sembrerà di essere già in Aprile! Qualche grado in meno al Nord, ma saremo comunque intorno ai 13/14°C, salvo dove si formeranno dei banchi di nebbia, possibili soprattutto sulle basse pianure.