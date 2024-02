Meteo weekend Carnevale: maltempo con piogge forti. Sorpresa neve

Meteo weekend Carnevale: torna l'inverno e stop alla primavera anticipata



Il weekend di Carnevale sarà condizionato da un contesto meteorologico assai capriccioso per effetto di un vortice ciclonico, da noi simpaticamente chiamato Pulcinella, che riporterà su tante regioni pioggia, vento e pure la neve in montagna. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ci stiamo dunque per avviare verso l'epilogo di questo lungo periodo dominato da un tenace anticiclone africano foriero di stabilità atmosferica e di scenari climatici sicuramente più consoni ad un inizio di Primavera.Il quadro meteorologico si appresta a subire una vera e propria metamorfosi e i primi evidenti segnali di cambiamento si noteranno già da Venerdì 9 Febbraio con l'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica pilotata da un profondo vortice ciclonico attualmente collocato a ovest del regno Unito.Sarà proprio questo fronte perturbato a provocare la formazione di un secondo vortice (Pulcinella) che tra Sabato e Domenica si approfondirà sul nostro Paese dando il via ad una fase di maltempo che ci accompagnerà poi per tutto il weekend.

Sabato 10 Febbraio sarà una giornataccia per il Nord, in particolare per la Liguria, per le Alpi occidentali e per il Friuli Venezia Giulia, settori dove si prevedono le piogge più diffuse, con la neve che cadrà, a tratti anche abbondante, sebbene solo a quote medie per via dei venti miti di Scirocco che rinforzeranno ulteriormente su gran parte del Paese. Maltempo diffuso anche sul comparto tirrenico, in particolare sulla Toscana settentrionale e in seguito tra il Lazio meridionale e la Campania.Timidi segnali di miglioramento si registreranno in quel di Domenica 11 Febbraio, a partire dal Nord, specie dal Nordovest, mentre il tempo rimarrà sempre molto instabile altrove, eccezion fatta per le regioni rivolte verso l'Adriatico e lo Ionio dove vivremo un contesto più asciutto e a tratti anche soleggiato.