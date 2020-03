Meteo weekend, in arrivo piogge e neve

Meteo weekend, tempo in graduale peggioramento a partire dal Nord

Tempo in graduale peggioramento a partire dal Nord Anche se tra oggi e domani si raggiungerà il picco del caldo soprattutto al Sud con punte di 28°C in Sicilia e cielo sereno, il tempo sul resto d’Italia comincerà lentamente a peggiorare per una diminuzione della pressione che preannuncerà l’arrivo di una perturbazione attesa per il weekend. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che tra giovedì e venerdì la nuvolosità aumenterà al Nord, dapprima sui settori occidentali poi su quelli orientali. Sono attese anche alcune precipitazioni, generalmente di debole intensità.

Meteo weekend, piogge al Centro-Nord e neve in Piemonte e Lombardia

Venerdì il tempo peggiorerà anche al Centro con molte nubi e piovaschi in Toscana. Nel corso del weekend invece giungerà un fronte perturbato che sabato porterà alcune piogge al Centro-Nord, più moderate sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia dove la neve cadrà a circa 1000 metri. Piovaschi interesseranno la Toscana e piogge a tratti moderate anche le regioni adriatiche. Entro sera peggiorerà sugli Appennini meridionali e sul Gargano. Le temperature subiranno una diminuzione di 4-5°C per l’ingresso di aria più fresca dai quadranti Nordorientali.

Meteo weekend, piogge deboli mattutine su Puglia e Basilicata, mentre sul resto d'Italia arriverà l’alta pressione

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nella giornata di domenica la perturbazione sfilerà via veloce verso la Grecia con ultime piogge deboli mattutine su Puglia e Basilicata, mentre sul resto d'Italia arriverà l’alta pressione. L’anticiclone caratterizzerà il tempo della prossima settimana con sole prevalente e temperature in aumento.