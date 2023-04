Meteo weekend con un nuovo ciclone: tanta pioggia al Centro-Sud

Meteo weekend, tempo instabile anche su parte del Nord: le previsioni

La giostra dei cicloni continuerà a mantenere fresco ed instabile questo mese di aprile. Dopo un primo ciclone che ha portato maltempo nella giornata di ieri al Centro-Nord, in spostamento verso l’Ungheria, una nuova bassa pressione è in arrivo dal Nord Atlantico.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma ancora un pò d’instabilità nelle prossime ore, legata al primo ciclone, con rovesci più probabili fino alla tarda mattinata sul Nord-Est poi a macchia di leopardo verso le zone centro meridionali: la giornata di oggi sarà, comunque, all’insegna di una tregua meteorologica anche con qualche ampia schiarita.

Si tratterà di una breve tregua in quanto un secondo ciclone è in arrivo già all’alba di domani: è previsto un forte peggioramento sulle regioni tirreniche centrali e poi verso il meridione. L’occhio del ciclone in serata si posizionerà sul Tirreno centrale portando piogge diffuse e venti in intensificazione.