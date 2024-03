Meteo weekend: inverno, altro che primavera. Neve a quote basse

Il weekend delle Palme vedrà un meteo piuttosto agitato: una serie di fronti instabili daranno infatti il via ad una fase di instabilità caratterizzata da scrosci improvvisi di pioggia su alcune delle nostre regioni. Insomma, nel Fine Settimana del maltempo ci sarà, ma un po' a zig-zag sull'Italia. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Tutta colpa di una vasta area di bassa pressione posizionata tra la Scandinavia e il mare del Nord che, ricolma di aria polare-marittima (fredda ed instabile), scivolerà verso l'Europa e il bacino del Mediterraneo.

Già Sabato 23 Marzo ci aspettiamo le prime conseguenze con temporali sulle alte pianure del Nord e, parzialmente, anche in Liguria; torneranno inoltre nevicate sull'arco alpino oltre i 1500 metri (sulla quota esatta potremo più precisi nei prossimi giorni). A causa delle velocità con cui irromperà il fronte freddo in quota e i successivi contrasti termici che si verranno a creare, non escludiamo la possibilità di fenomeni intensi con locali grandinate, specie in Lombardia.

E non è finita qui, anzi. Nel corso di Domenica 24 Marzo (Domenica delle Palme) un secondo fronte temporalesco raggiungerà l'Italia destabilizzando non poco l'atmosfera, dapprima al Nord Est, poi anche sulle regioni del Centro (versante Adriatico).Zone a rischio temporali per Sabato 23 Marzo

Bisognerà a quel punto valutare le temperature, in quanto potrebbero verosimilmente verificarsi nevicate fino a quote basse (per il periodo), specie sugli Appennini.



Si tratterà di una fase meteorologica con caratteristiche tipicamente primaverili, ovvero sarà piuttosto fugace e non generalizzata: non mancheranno ampi spazi soleggiati, prima e dopo il passaggio dei fronti. Il mese di Marzo ci mostrerà, dunque, tutta la sua dinamicità, facendoci passare piuttosto rapidamente dai temporali, al sole, dal freddo ai primi tepori primaverili, il tutto nell'arco di sole poche ore.