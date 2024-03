Meteo weekend, maltempo senza fine. Pioggia e neve: ecco dove

Chi sperava in un weekend all'insegna di un miglioramento del meteo rimarrà deluso. Tra Sabato 2 e Domenica 3 Marzo ci attendiamo ancora forte maltempo su molte regioni del nostro Paese con nuove abbondanti piogge e copiose nevicate in montagna. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Negli ultimi giorni l'Italia si è trovata stretta nella morsa di un complesso sistema ciclonico, che ha innescato intense ondate di maltempo che hanno interessato, a più riprese, gran parte del territorio nazionale. In seguito ad una vigorosa perturbazione attesa per Venerdì 1 Marzo, si prevede che il Fine Settimana sarà caratterizzato da un nuovo e marcato peggioramento.Sebbene Sabato 2 Marzo risulterà il giorno meno capriccioso del weekend, sono attese comunque condizioni atmosferiche instabili, con precipitazioni al Nord, in particolare sulle aree alpine e prealpine e fenomeni intermittenti in Pianura Padana.Attenzione anche alla neve, che si prevede scenderà a quote progressivamente più basse sulle Alpi.Le precipitazioni saranno sporadiche al Centro, mentre il tempo sarà asciutto al Sud, dove il sole dovrebbe addirittura dominare per diverse ore.Un occhio di riguardo poi alla successiva notte quando ci si aspetta un ulteriore significativo peggioramento del tempo a partire dal Nordovest.

Sarà il preludio ad una Domenica 3 Marzo caratterizzata dal transito di una nuova perturbazione, la quale sarà accompagnata da un altro vortice ciclonico destinato a posizionarsi sul Mare di Liguria. Prepariamoci dunque ad una giornata festiva con piogge diffuse al Nord e con abbondanti nevicate sulle Alpi, generalmente al di sopra degli 800-1000 metri. Il maltempo, poi, si estenderà a Toscana, Sardegna, Lazio ed Umbria, mentre si prevede un contesto atmosferico più asciutto e mite sul resto del Paese.Da segnalare, inoltre, un rinforzo dei venti di Scirocco, che contribuiranno a caratterizzare ulteriormente il quadro meteorologico di questo periodo.