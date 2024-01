Meteo weekend: massa d'aria molto calda dall'Africa sull'Italia. Anomalia

L'ultimo weekend di Gennaio sarà caratterizzato dall'arrivo di una strana figura atmosferica (anomala soprattutto per la stagione) che provocherà conseguenze notevoli su molte delle nostre regioni, proprio nel cuore dell'Inverno: insomma, possiamo dire che le previsioni per Sabato 27 e Domenica 28 sono sbalorditive. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

E' ormai confermato che nei prossimi giorni un promontorio di alta pressione si allungherà dal Nord Africa fino ad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo e l'Europa centro-occidentale.

Si tratta di un fatto abbastanza inusuale: infatti, la massa d'aria calda e stabile arriverà direttamente dal Sahara e non, come consuetudine in questo periodo dalle Azzorre. Proprio come avviene in Estate durante le ondate di caldo più intense e durature, tale configurazione si affermerà in particolare nel prossimo Fine Settimana, regalandoci sì un tempo stabile, ma soprattutto valori termici ben al di sopra delle medie stagionali, specie sui rilievi alpini e al Centro-Sud.Anticiclone africano in rinforzo verso l'Italia

Tuttavia tra Sabato 27 e Domenica 28 Gennaio dovremo fare i conti anche con l'altra faccia delle alte pressioni invernali: le nebbie.



Con questa stabilità atmosferica e la calma di venti, infatti, la visibilità potrà ridursi specialmente al primo mattino e dopo il tramonto, soprattutto sulle pianure del Nord e nelle valli interne del Centro. In caso di persistenza dei banchi nebbiosi durante il giorno, le temperature si manterranno più basse: di questo avremo modo di riparlare nei nostri prossimi aggiornamenti, così da individuare con maggiore precisione le zone più a rischio.