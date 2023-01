Meteo, neve sulle coste del Sud e al Nord freddo polare per 10 giorni

Meteo weekend con gelo clamoroso



Maltempo, non è finita! Il ciclone Thor, che già sta imperversando sull'Italia a suon di venti forti, temporali e pure nevicate fino in pianura, nel corso del prossimo weekend si rinforzerà ulteriormente con dure conseguenze tra Sabato 21 e Domenica 22 Gennaio. Le correnti fredde di origine polare in ingresso dalla Porta del Rodano (Francia sudorientale) continueranno ad alimentare il ciclone per tutto il fine settimana, mantenendo forte l'instabilità su molte regioni.

Nel corso della giornata di Sabato 21 Gennaio - scrive www.ilmeteo.it - saranno possibili delle nevicate fin sulle coste di Marche, Abruzzo e Molise, sferzate dai freddi venti di Bora. Ci sarà il rischio di temporali, a causa dei contrasti tra masse d'aria diverse, su Puglia, Calabria e Sicilia, con la possibilità pure di locali grandinate. Anche su queste regioni la neve si farà vedere fino a quote molto basse, localmente fino su alta pianura/bassa collina (150-350 metri). La mappa qui sotto, con gli ultimi aggiornamenti, conferma tale possibilità: in rosa/viola sono indicate le zone a rischio neve, mentre in quelle evidenziate con il blu, pioverà.Precipitazioni attese per Sabato 21 GennaioCondizioni meteo di nuovo più stabili invece al Centro-Nord anche se il clima si farà sempre più freddo: le temperature minime crolleranno fin verso i -4°C durante la notte e al primo mattino in città come Torino, Milano, Bologna, Vicenza e Padova. Possibili brinate anche a Firenze e Roma dove si batteranno i denti, con valori intorno allo zero!

Domenica 22 avremo ancora forte maltempo al Sud e sulla Sicilia con precipitazioni abbondanti e violente raffiche di vento. Nella prima parte della giornata ci sarà ancora la possibilità di qualche precipitazione nevosa fin sulle coste adriatiche e su buona parte della Puglia, come possiamo vedere dalla cartina qui sotto (colore rosa). Precipitazioni attese per Domenica 22 Gennaio.







Successivamente, col passare delle ore, massima attenzione su Calabria e Sicilia dove sono previsti veri e proprio nubifragi con serio rischio di allagamenti e con nevicate abbondanti sui rilievi a partire dai 5/600 metri di quota.