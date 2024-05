Meteo weekend: temporali ovunque. Sì, ancora maltempo (incredibile ma vero)

Ci sono aggiornamenti nelle previsioni per il prossimo weekend: tra Sabato 25 e Domenica 26 Maggio un fronte temporalesco attraverserà l'Italia. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Insomma, ancora non se ne esce da questa reiterata instabilità e la causa va ricercata in una profonda area di bassa pressione centrata sull'Europa centro-occidentale che continua ad inviare correnti fredde ed instabili cariche di precipitazioni dal Nord Atlantico fin sul nostro Paese.

Sarà così anche nell'ultimo Fine Settimana di Maggio. Attenzione però, come è normale in questa stagione, ciò non significa che pioverà tutto il weekend: non mancheranno infatti pause più asciutte e piuttosto soleggiate, interrotte però, anche bruscamente, dall'arrivo di rovesci o fenomeni temporaleschi.

Già da Sabato 25 Maggio l'ingresso del fronte temporalesco provocherà forti precipitazioni in particolare sulle regioni del Centro-Nord, sulla Puglia settentrionale e sulla Sicilia. Ci sarà pure il rischio di grandinate, visti i contrasti piuttosto accesi tra masse d'aria diverse; un po' come sta avvenendo sempre più spesso nelle ultime settimane.

Nel corso della giornata di Domenica 26 Maggio il fronte si muoverà verso il Sud provocando diversi rovesci temporaleschi; qualche pioggia è attesa anche sulle zone interne del Centro, specie durante le ore pomeridiane.