Meteo weekend: tregua del maltempo NO! Ancora piogge (forti)

Niente tregua dalle piogge, neanche nel prossimo weekend. Gli ultimi aggiornamenti con le previsioni per Sabato 25 e Domenica 26 Maggio non lasciano dubbi, la tregua dal maltempo è ancora lontana. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Per capire cosa sta succedendo in questa piovosissima Primavera dobbiamo come di consueto allargare il nostro sguardo all'intero scacchiere europeo. Ebbene, almeno fino al prossimo fine settimana una profonda area di bassa pressione, centrata sull'Europa centro-occidentale, continuerà a mantenere piuttosto movimentate le condizioni meteo inviando fronti temporaleschi dal Nord Atlantico fin sul nostro Paese.

Attenzione. Come è normale in questa stagione, ciò non significa che pioverà tutto il giorno: non mancheranno infatti pause più asciutte o addirittura soleggiate, interrotte tuttavia anche bruscamente dall'arrivo di rovesci o fenomeni temporaleschi.

Sabato 25 Maggio l'ingresso di correnti instabili provocherà temporali in particolare sulle regioni del Centro-Nord. Ci sarà anche il rischio di insidiose grandinate, visti i contrasti piuttosto accesi tra masse d'aria diverse; un po' come sta avvenendo sempre più spesso nelle ultime settimane. Poche novità per la giornata di Domenica 26 Maggio quando avremo ancora il rischio di precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, in particolare sul Triveneto e sulle regioni del Centro-Sud. Anche le temperature si manterranno in linea con il periodo o addirittura sotto media in particolare dove insisteranno maggiormente le precipitazioni.

Ombrelli a portata di mano dunque, anche il prossimo fine settimana si preannuncia in parte instabile e con tante occasioni per piogge e temporali. Per una prima svolta dal maltempo dovremo dunque attendere verosimilmente la prossima settimana quando l'anticiclone proverà a riguadagnare lo spazio perduto distendendosi sul bacino del Mediterraneo.