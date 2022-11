Meteo, neve a Milano (e non solo). Svolta dal Polo Nord! Ecco quando

Neve anche in pianura tra Piemonte e Lombardia



Neve a Milano! Neve in pianura al Nord! Ci siamo!

Per la fine di Novembre e l'inizio di Dicembre si prospetta un clima freddo, con delle perturbazione che potrebbero oltretutto investire l'Italia entro il Ponte dell'Immacolata. Ecco perché andrà seguita con attenzione la questione neve, che potrebbe scendere fino a quote molto molto basse (localmente fino in pianura).

Intorno alla fine del mese, scrive www.ilmeteo.it, potrebbe materializzarsi il primo vero assalto del Generale Inverno, con temperature previste dopo tanto tempo sotto le medie climatiche su buona parte dell'Italia. Per meglio capire quello che potrebbe accadere dobbiamo allargare lo sguardo a livello europeo dove avvengono i grandi movimenti delle masse d'aria .Secondo gli ultimi aggiornamenti, una serie di fronti depressionari, sospinti e alimentati da masse d'aria fredde proveniente dal Polo Nord scivoleranno dalle alte latitudini, dapprima verso il cuore dell'Europa, poi anche verso il nostro Paese.

Vista la distanza temporale non è ancora possibile scendere troppo nei dettagli, ma se ciò venisse confermato non sono da escludere nevicate fino a bassa quota al Nord, localmente anche in pianura tra Piemonte e Lombardia. Molto dipenderà dall'intensità delle precipitazioni e da dove si formeranno i minimi depressionari. Anche al Centro-Sud non mancheranno occasioni per nuove fase instabili, con rovesci a carattere temporalesco a causa della formazione di cicloni sul bacino del Mediterraneo.

Queste condizioni meteorologiche potrebbero accompagnarci quanto meno fino al Ponte dell'Immacolata, che si preannuncia alquanto freddo e dinamico come mostra la cartina che vi proponiamo qui sotto: prevale il colore azzurro/blu, ovvero temperature sotto le medie climatiche di riferimento.

Fuori gli abiti più pesanti dunque, l'Inverno è pronto a subentrare a questa strana stagione autunnale in cui abbiamo sperimentato sia un caldo anomalo che precipitazioni alluvionali e venti con forza di uragano.Che sia arrivata la volta di freddo e neve?