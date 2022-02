Previsioni meteo neve, che tempo farà sulle piste domani 18 febbraio 2022

Previsioni meteo neve domani venerdì 18 febbraio 2022: ecco che tempo farà sulle piste

Le previsioni meteo neve domani venerdì 18 febbraio 2022 ci dicono che sarà una giornata tra alti e bassi per gli sciatori italiani. Nelle località sciistiche del Nord ci sarà soprattutto bel tempo e temperature ideali per passare una divertente giornate sulle piste, forse anche troppo elevate. Al Centro invece ci saranno maggiori possibilità di maltempo con pioggia e cielo coperto. Il rischio di passare buona parte della giornata in albergo o in rifugio è piuttosto elevato. Prima di caricare gli sci in auto è quindi opportuno dare un'occhiata alla previsioni meteo neve domani.

Previsioni meteo neve domani 18 febbraio 2022: dove andare a sciare

Le previsioni meteo neve domani venerdì 18 febbraio hanno sostanzialmente diviso l'Italia in due ma nonostante questo gli impianti sciistici da Nord a Sud sono pronti ad accogliere le centinaia di migliaia di turisti desiderosi di trascorrere la settimana bianca a cui hanno dovuto rinunciare l'anno scorso per il picco di contagi da Covid-19. Nei prossimi giorni comunque le previsioni meteo neve lasciano intendere che l'inverno tornerà a farsi sentire in tutta la sua forza soprattutto nel weekend. Di seguito potete trovare le previsioni meteo neve domani per: