Previsioni meteo neve: dove sciare nel weekend?

Meteo, la temperatura di domani sabato 19 febbraio sulle piste da sci

L’inverno è agli sgoccioli e la primavera sta per rifiorire. Ma la neve è ancora tanta e le destinazioni per la settimana bianca abbondano. In particolare, le mete di Andalo, Madonna di Campiglio, Courmayeur, Schio, Bormio, Campo Felice, Abetone, Folgaria e Cervinia sono da sempre nel cuore degli italiani. Infatti, le loro bellissime valli innevate sono perfette per accogliere i turisti e trascorrere le vacanze o, più in generale, il tempo libero. Ma vediamo quanti gradi di saranno domani, sabato 19 febbraio sulle rispettive piste da sci.

Meteo Andalo, quanti gradi ci saranno domani sulle piste da sci

Domani, sabato 19 febbraio, ad Andalo, in Trentino Alto-Adige, ci saranno 6 °C con un clima prevalentemente nuvoloso.

Meteo Madonna di Campiglio, la temperatura di domani sulle piste da sci

Domani, sabato 19 febbraio, a Madonna di Campiglio, in Trentino Alto-Adige, ci saranno 3 °C con un clima prevalentemente nuvoloso.

Meteo Courmayeur, quanti gradi ci saranno domani sulle piste da sci

Domani, sabato 19 febbraio, a Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, ci saranno 3 °C con un clima prevalentemente nuvoloso.

Meteo Schio, la temperatura di domani sulle piste da sci

Domani, sabato 19 febbraio, a Schio, in provincia di Vicenza, ci saranno 11 °C con un clima prevalentemente nuvoloso.

Meteo Bormio, quanti gradi ci saranno domani sulle piste da sci

Domani, sabato 19 febbraio, a Bormio, nell’Alta Valtellina, ci saranno 4 °C con un clima prevalentemente soleggiato.

Meteo Campo Felice, la temperatura di domani sulle piste da sci

Domani, sabato 19 febbraio, a Campo Felice, in Abruzzo, ci saranno 8 °C con un clima parzialmente nuvoloso.