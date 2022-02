Previsioni meteo neve: le località ideali per la settimana bianca

Previsioni meteo neve: ecco che tempo farà ad Andalo

Le previsioni meteo di domani 18 febbraio 2022 ci dicono che nelle località sciistiche del Nord ci sarà soprattutto bel tempo e temperature ideali per passare una divertente giornate sulle piste. Con l’arrivo del weekend numerosi sono gli italiani che si preparano a passarlo sulla neve, mentre altri stanno approfittando delle temperature per una vera e propria settimana bianca.

Per gli amanti degli sport invernali, le piste di Andalo sono molto ambite. Il tempo sarà favorevole per gli sciatori? Scopriamo il meteo di Andalo dei prossimi giorni, secondo i dati di 3Bmeteo.

Previsioni meteo Andalo di venerdì 18 febbraio 2022

Il cielo su Andalo domani sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 2759m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Nella notte è prevista la formazione di qualche banco di nebbia sulle pianure venete. Le temperature, invece, in rialzo nei valori massimi, rimangono sopra le medie del periodo. Qualche gelata notturna possibile nelle vallate dolomitiche.

Previsioni meteo Andalo di sabato 19 febbraio 2022

Sabato ad Andalo sono previste nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1754m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni meteo Andalo di domenica 20 febbraio 2022

Nella giornata di domenica non sono previste piogge, nonostante le nubi sparse. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 1781m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

