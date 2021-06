Tornado in Europa, dopo la Repubblica Ceca le immagini da Londra. VIDEO

Dope le immagini della distruzione provocata da un tornado in Repubblica Ceca nei giorni scorsi, ora un altro tornado ha colpito il Regno Unito, nel quartiere di Barking a Londra. Le immagini sono sorprendenti, soprattutto perché non si tratta degli Stati Uniti dove questi fenomeni sono (purtroppo tristemente) quasi all'ordine del giorno, ma dell'Europa, non abituata a questi eventi estremi, che però stanno aumentando a causa della crisi climatica in corso.

Ecco invece qui sotto le immagini del tornado in Repubblica Ceca di qualche giorno fa: