Microsoft Teams: arrivano le nuove funzionalità

Microsoft Teams: nuove funzionalità per un mondo sempre più “da remoto”. Entrano in vigore da oggi, 17 maggio, nuove funzionalità consumer di Microsoft Teams, progettate appositamente per rimanere in contatto con le persone più importanti della propria vita, sono disponibili su tutte le piattaforme mobile, web e desktop.

Fare chiamate e videochiamate, organizzare serate o pianificare uscite con i propri amici e familiari è adesso possibile creando un account personale su Microsoft Teams, che diventa così l’hub centrale per la comunicazione e la gestione della propria vita privata e professionale.

Le feature consumer di Microsoft Teams, disponibili gratuitamente in tutto il mondo, arricchiscono ulteriormente le potenzialità offerte dalla piattaforma, già utilizzata da milioni di persone in ambito professionale, con l’obiettivo di offrire un valido strumento per connettersi, pianificare le attività, coordinarsi e condividere informazioni online anche all’esterno del proprio luogo di lavoro.



La prima, fondamentale, funzione introdotta per l’utilizzo di Teams nella vita quotidiana è la modalità Together, che porta ad un nuovo livello le proprie esperienze di videochiamata, riducendo l’affaticamento e facendo sentire i partecipanti più vicini. Nello specifico, attraverso questa divertente feature, è possibile trasformare qualsiasi normale video call tra amici e parenti ambientandola in uno spazio condiviso, con la possibilità di scegliere tra una varietà di nuovi contesti virtuali come, ad esempio, un salotto, una caffetteria o persino un resort vacanze, per aggiungere un tocco di allegria alle proprie call quando si è distanti fisicamente.



Un’altra novità, utile per aggiungere un pizzico di personalità e per condividere emozioni all’interno delle conversazioni, riguarda la possibilità di inviare reaction e GIF, una feature da oggi disponibile anche per la versione consumer di Teams. GIF e reaction possono essere utilizzate anche a seguito di una call a cui non si è potuti partecipare per continuare la conversazione. Microsoft Teams permette infatti di accedere in qualsiasi momento al thread per leggerlo e consultarlo anche dopo la conclusione del meeting virtuale.



In più, Teams permette di invitare fino a 300 persone all’interno della stessa videochiamata, con la possibilità di condividere con chiunque il link per il collegamento, persino con gli utenti che non utilizzano la piattaforma, utilizzando qualsiasi device (PC, Mac o dispositivi Android o iOS) o web browser.



In aggiunta alle opzioni video, Microsoft Teams consente inoltre di gestire le piccole grandi incombenze della vita quotidiana o della famiglia senza dover necessariamente uscire dalla conversazione di riferimento. Come? Il primo step è quello di creare una chat di gruppo, aggiungendo i partecipanti attraverso il loro indirizzo email o numero di telefono. Anche gli utenti che non utilizzano la piattaforma possono visualizzare e rispondere alla chat di gruppo utilizzando gli SMS.



Una volta creata la chat, è possibile condividere una to-do-list o assegnare dei task, con la possibilità per tutti i membri di visualizzare, modificare i dettagli del task o spuntare le voci una volta completate. Infine, è possibile convertire un messaggio all’interno del gruppo in un vero e proprio compito, per ottimizzare al meglio i tempi.

Un’ulteriore funzione, ideale per prendere una decisione all’interno del gruppo, è quella del sondaggio, un’ottima modalità per tener traccia delle scelte, come ad esempio dove andare a cena oppure in quale giorno fissare la festa di compleanno per un membro della famiglia. Ma non solo! Una volta completato il sondaggio, qualsiasi partecipante all’interno della chat di gruppo può intervenire sulla base dei risultati ottenuti, sia che si tratti di creare un gruppo per l’evento da organizzare, sia che si tratti di assegnare un task. La funzione sondaggio sarà presto disponibile su Microsoft Teams.



Infine, per ogni chat è possibile visualizzare una dashboard, in grado di organizzare tutti i contenuti condivisi all’interno del gruppo: dalle foto ai file, dai link sino ad arrivare ai task condivisi e agli eventi imminenti del gruppo.

Microsoft Teams consente di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata utilizzando un’unica app, grazie alla separazione tra l’account business e l’account personale. Tutti i file, i contatti, le chat e le altre informazioni vengono infatti gestite in maniera distinta per ciascun account, con la possibilità di passare facilmente da una sezione all’altra, cliccando sull’icona del proprio profilo.



Le funzionalità consumer di Teams sono disponibili gratuitamente a partire da oggi in tutto il mondo. Gli utenti che già utilizzano Teams per lavoro potranno semplicemente cliccare sul proprio profilo per aggiungere il proprio account personale. I nuovi utenti, invece, possono scaricare l’app per iOS, Android oppure l’app desktop per scoprire tutte le potenzialità offerte dalla piattaforma.