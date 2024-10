Milan-Cardinale, le smentite sul bond. E RedBird rilancia 'a quota 55' sul progetto stadio a San Donato

Milan, Cardinale rilancia 'a quota 55'; da RedBird altri 15 milioni per il progetto stadio a San Donato

Il dossier San Siro è lì, ma San Donato resta un tema caldo in casa Milan. Progetti che viaggiano paralleli e probabilmente i nodi arriveranno al pettine verso la prossima estate. Nel giugno 2023 il fondo americano proprietario del club rossonero aveva stanziato 40 milioni per lo stadio di San Donato e ora nuove risorse vengono messe a disposizione per il progetto. Altri 15 mln salendo a quota 55. «La Capogruppo ha ricevuto nel giugno 2023 dalla controllante ACM Bidco B.V. un versamento in conto futuro aumento di capitale (da deliberarsi entro il 30 giugno 2026) per un importo pari a 40 milioni di Euro e, nel giugno 2024, un ulteriore versamento in conto futuro aumento di capitale (da deliberarsi entro il 30 settembre 2027) per un importo pari a 15 milioni di Euro; in entrambi i casi i versamenti sono stati effettuati al fine di dotare la Capogruppo A.C. Milan S.p.A. dei fondi necessari per coprire i costi direttamente o indirettamente correlati al progetto del nuovo stadio», si legge nel fascicolo di bilancio 2023/24 come riporta Calcio e Finanza.

Milan-Cardinale-Elliott, le smentite sul bond

Il Milan targato RedBird dunque prosegue con determinazione sul sentiero della costruzione di una nuova casa rossonera: un impegno che il fondo americano guidato da Gerry Cardinale sta mettendo in un progetto che porterà alla crescita economica e patrimoniale del club di via Aldo Rossi.

Non trovano nel frattempo riscontro, le voci legate a un tweet di Fabio Ravezzani sul fatto che "Cardinale starebbe pensando di emettere un bond Milan da 200 milioni per far fronte alla scadenza del vendor loan con Elliott". Filtrano smentite sul tema dal quartier generale RedBird secondo quanto può riportare Affaritaliani.it. "L'ipotesi del bond ac Milan non è presa in considerazione".

Va ricordato che il vendor loan (che dovrebbe essere attorno ai 700 milioni tra capitale e interessi), prassi comune in finanza, tra Elliot e RedBird scade il 31 agosto 2025. Tema dunque, al momento, non ancora caldissimo.

