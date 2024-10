Milan, la stategia vincente di Gerry Cardinale-RedBird: record storico di ricavi. Scaroni: "Stadio? San Donato piano A"

Milan, Scaroni: "Stadio? San Donato piano A"

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha fatto il punto sullo stadio in occasione di un briefing con la stampa in occasione dell'Assemblea degli Azionisti del Club dove è stato poi approvato il bilancio della stagione 2023/24. Pare che l'Agenzia delle Entrate valuti San Siro sui 200 milioni di euro... "Non mi metto a fare calcoli economici su ipotesi. Non si tratta di un assegno da 200 milioni da dare, è un tema complesso. C'è un tunnel da costruire... Il tema è complicato. Finché noi e l'Inter non abbiamo un quadro completo è difficile avanzare. Il progetto San Donato resta al centro della nostra strategia, è un tema importantissimo. San Siro, 3 o 4 mesi fa davamo tutti per morto per una impossibilità di far fronte al tema secondo anello. Questo tema l'abbiamo dietro di noi, ora possiamo guardare avanti. Ma non vuol dire che abbiamo risolto tutti i problemi. Una volta finita questa analisi dovremmo fare 4 conti. Si immagini un percorso ancora lungo. Su San Siro ho ancora le ossa rotte da 5 anni di tentativi, mantengo sempre un certo tasso di preoccupazione. San Donato resta l'opzione al centro per il nostro stadio".

Milan, la stategia vincente di Gerry Cardinale e RedBird: record di ricavi (457 milioni di euro) e utile a 4,1 milioni

AC Milan ha presentato oggi all'Assemblea degli Azionisti i risultati del Bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2024, approvato dal Consiglio d'Amministrazione lo scorso settembre. Per il secondo anno consecutivo il Club registra un utile di bilancio, con un risultato consolidato positivo pari a 4,1 milioni di Euro, in linea con la stagione 2022/23, alimentato da ricavi pari a 457 milioni di Euro, nuovo record nella storia del Club dopo quello stabilito la scorsa stagione (404,5 milioni di Euro), con un ulteriore incremento del +13%.

I risultati finanziari hanno sostenuto il continuo rafforzamento del progetto sportivo, con oltre 100 milioni di Euro di investimenti netti effettuati nelle ultime due finestre di calciomercato, al netto di cessioni, e l’ulteriore incremento netto dei diritti alle prestazioni pluriennali dei calciatori pari a 8,4 milioni di Euro. Nella stessa direzione di rafforzamento del valore della rosa va anche l’aumento del +8% del costo del monte ingaggi di tutti i tesserati del Club, rispetto all’esercizio 2022/23.

In particolare, l’ulteriore accelerazione della performance economica del Club è da attribuire alla crescita combinata di diverse fonti di ricavi, a partire dai proventi da sponsorizzazioni, che ammontano a 90,5 milioni di Euro (+9,7 milioni di Euro rispetto al precedente esercizio), in virtù della sottoscrizione di contratti con nuove controparti per la stagione corrente e le successive, e i proventi commerciali e royalties, dal valore di 52,9 milioni di Euro (+6,4 milioni di Euro), sospinti dalla vendita di posti premium allo stadio. Al raggiungimento di questo risultato concorre anche il dato sui proventi da gestione dei diritti dei calciatori, in aumento di 45,9 milioni di Euro rispetto alla passata stagione, per effetto delle plusvalenze realizzate e da maggiori ricavi da cessione temporanea delle prestazioni dei calciatori.

Un contributo rilevante alla generazione di valore proviene anche dal qualificato network di partner e consulenti di RedBird, che attraverso competenze diversificate ed esperienze di livello internazionale hanno collaborato a sviluppare progetti nell’area retail, marketing e innovazione. La visione e il modello di gestione del Club guardano con particolare attenzione anche alle prossime generazioni. Nel corso della stagione 2023/24, il Club ha lanciato “Milan Futuro”: un importante progetto strategico di lungo termine, su cui sono stati destinati significativi investimenti che si rifletteranno nel prossimo bilancio in chiusura al 30/06/25.

È da sottolineare quanto la positiva performance economico finanziaria complessiva del Club sia stata raggiunta nonostante la riduzione degli introiti da diritti audiovisivi e ticketing, influenzati principalmente dal percorso della Prima Squadra maschile rossonera nelle competizioni europee che, rispetto alla stagione passata, ha visto un decremento di circa 40 milioni di Euro.

Il Bilancio evidenzia un ulteriore consolidamento della situazione patrimoniale del Club al 30 giugno 2024, che presenta un patrimonio netto consolidato positivo di 196 milioni di Euro – in aumento di circa 20 milioni rispetto all’esercizio precedente – e un indebitamento finanziario netto di circa 50 milioni di Euro. Infine, nella stagione 2023/24, si è ulteriormente rafforzato il processo di sviluppo internazionale del Club, con l’apertura di Casa Milan Dubai, i tour e le competizioni amichevoli in Stati Uniti, Australia e Messico, oltre a molte altre iniziative a livello globale. Migliora anche il valore del marchio Milan, come certificato da diversi studi internazionali, tra cui l’analisi di BrandFinance, che ha evidenziato il primato assoluto di crescita negli ultimi anni, nel calcio mondiale.