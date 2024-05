Milano: rubano nei negozi grazie alla borsa schermata

A Milano la Polizia di Stato è intervenuta arrestando quattro cittadini peruviani di età compresa tra i 18 e 32 anni, dei quali due uomini con precedenti e due donne (una, 23enne, indagata in stato di libertà), tutti per furto pluriaggravato e continuato in concorso. Peri rubare nei negozi, quattro facevano utilizzo di una borsa che appositamete schermata eludeva i sistemi antitaccheggio.