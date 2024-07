Milano Unica una crescente attrattività a livello internazionale di qualità.

Alla cerimonia inaugurale presso Rho Fiera Milano della 39° edizione aperta con il discorso introduttivo di Simone Canclini Presidente di Milano Unica e l'intervento in video conferenza con Attilio Fontana Presidente di Regione Lombardia,il dibattito aperto da Nicola Porro giornalista di economia e finanza con interventi di Claudio Sgaraglia Prefetto Milano,Matteo Zoppas Presidente ICE,Luca Solca analista Bernstein,Caterina Sanson Partner OC&C Milano,Antonio De Matteis presidente Pitti Immagine e AD Kiton,Barbara Cimino vice presidente Confindustria,fondatrice Yamamay. La manifestazione si arricchisce ogni stagione di aree speciali e progetti di contenuto, inun percorso che narra l’eccellenza italiana ed europea. Tendenze e Sostenibilità e Innovation Area, proseguono nell’espressione della grande sensibilità che Milano Unica presta ai temi di sostenibilità, innovazione di processo e di prodotto. Tra i progetti speciali, Maredi Moda, con le preview per le collezioni beachwear 2026 e Velvet Mi Amor, che celebra la storia del velluto, sanciscono il valore a cui Milano Unica è legata a stretto filo: rappresentare il punto di riferimento per addetti ai lavori, che comprendono il senso dell’origine del lusso; non c’è moda senza un tessuto, non c’è raffinatezza senza un accessorio. La 39^ edizione di Milano Unica, dove 569 aziende espositrici, di cui454 italiane pari al +18% su luglio 2023 e 115 europee, +47% su luglio 2023, hanno presentato le collezioni Autunno-Inverno 2025/2026 di tessuti e accessori d’alta gamma per abbigliamento donna, uomo e bambino, oltre alle aree di ricerca e innovazione che portano le presenze a un totale di 700 espositori, +18% su luglio 2023.Le aziende che hanno visitato Milano Unica dal 9 all’11 luglio 2024, sono state complessivamente 5541 pari al +19% sull’edizione di luglio 2023, di cui 3403 italiane(+11%) e 2138 straniere (+36%). Una crescita internazionale ben distribuita su tutti tradizionali mercati di sbocco dei tessuti e degli accessori presentati a Milano Unica.In particolare, si segnala l’aumento delle presenze di aziende provenienti da: Francia(+65%), Spagna (+60%), Cina (+55%), Germania (+47%), Gran Bretagna (+30%), Corea(+20%), Giappone (+16%), USA (+14%). Da segnalare, per la prima, volta la presenza di22 aziende provenienti dagli Emirati Arabi Uniti. Il futuro della filiera Made in Italy. Creatività, innovazione e scala dimensionale: gli elementi chiave del modello di business vincente.

Servizio realizzato da Nick Zonna