Amministrative in Lombardia, i primi rumors: centrodestra in vantaggio a Monza

In attesa delle operazioni di spoglio, che inizieranno alle 14, circolano i primi exit poll che riguardano i tre capoluoghi di provincia lombardi chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale.

Monza, centrodestra sarebbe in vantaggio

A Monza - secondo quanto riporta Il Foglio - il centrodestra sarebbe in vantaggio. L'attuale sindaco Dario Allevi (Forza Italia) dovrebbe superare il suo principale competitor Paolo Pilotto (Pd), sfruttando anche l’onda lunga della promozione della squadra cittadina in Seria A.

Sesto San Giovanni, Di Stefano verso la riconferma?

Anche a Sesto San Giovanni, l’ex ‘Stalingrado d’Italia’, il centrodestra potrebbe superare, con candidato di coalizione Roberto Di Stefano (Lega), lo sfidante di Sinistra Italiana, Michele Foggetta, accusato, durante la campagna elettorale, di frasi contro lo stato di Israele.

Incognite Como e Lodi

Non ci sono ancora proiezioni su Lodi, dove il sindaco uscente Sara Casanova (Lega) se la gioca con il giovane rampolllo del Pd locale, il 25enne Andrea Furegato, sostenuto da tutto il centrosinistra e dai 5Stelle. A Como, invece, sempre secondo Il Foglio, con l’uscita di scena del sindaco Mario Landriscina e la conseguente implosione della coalizione di centrodestra, Giordano Molteni (il nuovo candidato sponsorizzato da FdI) dovrà faticare non poco per impedire alla sua principale rivale Barbara Minghetti (Pd) di conquistare il centro lariano.

