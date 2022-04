Asili nido a Milano, pubblicate le graduatorie

Sono 11.420 i posti assegnati in asili nidi, sezioni primavera e scuole materne del Comune di Milano per l'anno 2022-2023. Sono state pubblicate oggi le graduatorie per l'accesso ai servizi educativi che ospitano in tutto circa 30mila tra bambine e bambini dagli 0 ai 6 anni. Da oggi sul sito del Comune di Milano e' possibile consultare lo stato della domanda presentata dalle famiglie per l'iscrizione di bambine e bambini ai servizi per l'anno 2022/2023. In tutto, come spiegano dal Comune di Milano, sono 4.657 i posti assegnati per nido e sezioni primavera e 6.763 quelli assegnati nelle scuole dell'infanzia.



Asili nido a Milano, come confermare o rinunciare al posto

Gli assegnatari dei posti riceveranno una comunicazione con le indicazioni per la procedura on line per l'accettazione o la rinuncia al posto: dal 20 al 27 aprile le famiglie potranno, infatti, decidere se confermare l'iscrizione pagando la quota prevista con contestuale possibilita' di richiesta trasferimento in casi specifici indicati nel comunicato alle famiglie, oppure rinunciare al posto assegnato. Grazie al mutato quadro normativo ed epidemiologico, da settembre gli orari di funzionamento dei servizi educativi saranno organizzati cosi' come erano prima dell'emergenza sanitaria, comprensivi del pre e post scuola, il cui accesso potra' essere richiesto presso il nido o la scuola dell'infanzia assegnati.

Leggi anche: