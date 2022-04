Attilio Fontana verso il bis. La decisione attesa a giorni. Inside

Attilio Fontana verso il bis. La decisione attesa a giorni

di Fabio Massa



Ormai è questione di giorni. Il governatore, Attilio Fontana, passerà come di consueto la pausa pasquale con la famiglia: un'occasione importante per il via libera finale alla decisione di ricandidarsi, che ad oggi - secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano - è la prevalente. Certo, ci sono ancora dei dettagli da smarcare, più da un punto di vista di convincimento personale che da un punto di vista politico. La Lega infatti, in presenza di Attilio Fontana, avrebbe una situazione di pacificazione generale. In caso contrario inizierebbe un balletto di nomi (Massimo Garavaglia o Giancarlo Giorgetti, nelle intenzioni di Matteo Salvini - o Letizia Moratti), che porterebbe comunque a scossoni nella maggioranza, specialmente con Fratelli d'Italia.

Attilio Fontana verso il bis, pressione giudiziaria in calo

La decisione di Attilio Fontana è assai importante, dunque, sullo scacchiere delle regionali, e in ogni caso dovrebbe arrivare entro il mese di maggio. Le ipotesi sono due. La prima è che arrivi in anticipo rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio per il caso camici, il cui giudizio è previsto per maggio. Un rinvio abbastanza scontato e previsto, ma che - anche alla luce delle nuove vicende in procura - non pare preoccupare più di tanto la politica regionale. E' da notare, anche se questo non afferisce al procedimento ormai incardinato, che dei quattro magistrati contro Attilio Fontana uno - Luigi Furno - ha cambiato posizione, e un altro - Maurizio Romanelli - è risultato sconfitto nella contesa per la guida della procura milanese e secondo alcuni potrebbe valutare il suo futuro anche lontano dal capoluogo. Un esito che però oggi è prematuro immaginare. Certo è che la pressione, sia mediatica che giudiziaria, pare in calo. E in aumento dunque la serenità di Fontana, che a questo punto potrebbe tentare la strada della riconferma, o prima o dopo la decisione sul rinvio a giudizio. Certo, c'è lo scoglio di una famiglia che ha molto sofferto per attacchi e minacce durante la pandemia, con uno stress elevatissimo. Ed è probabilmente questo il primo e vero ostacolo da smarcare prima di decidere per una seconda campagna elettorale per il trentacinquesimo piano di Palazzo Lombardia.



