Bertolaso incontra Schillaci: "Almeno il 7% del Pil per la sanità"

L'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso ha partecipato, su delega del presidente Attilio Fontana, all'incontro convocato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, con i rappresentanti della Conferenza delle Regioni. "Quanto fatto fin qui dal ministro - ha detto Bertolaso - è utile e importante. Ora però bisogna a passare a una definitiva riforma del sistema sanitario nazionale. Serve anzitutto un maggior impegno finanziario raggiungendo almeno il 7% del Pil, visto che la media degli altri Paesi Ocse si attesta a circa il 9%. Fondi che dovranno compensare economicamente tutto il personale sanitario che lavora in Italia nell'ambito del settore pubblico".

Bertolaso: "I nostri medici ed infermieri tra i meno pagati d'Europa"

Bertolaso ha proseguito: "Oggi i nostri medici e i nostri infermieri ospedalieri sono fra i meno pagati d'Europa pur garantendo prestazioni sanitarie fra le migliori d'Europa. Bisogna dunque intervenire aumentando gli incentivi economici, dando maggiori garanzie e sicurezza a chi lavora negli ospedali, ma anche offrendo loro una prospettiva". In tal senso il ministro, "con il quale c'è grande sintonia" ha istituito un gruppo di lavoro operativo "per definire gli interventi prioritari coinvolgendo anche quei componenti del Governo che hanno competenze in materia e dai quali dipende l'utilizzo degli strumenti finanziari".