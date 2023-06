ITA Airways festeggia il Centenario dell’Aeronautica Militare

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico. ITA Airways, all’Airshow di Pratica di Mare per il centesimo compleanno dell’AM ITA Airways ha orgogliosamente preso parte all'Airshow di Pratica di Mare, organizzato per celebrare il Centenario dell’Aeronautica Militare, una della più gloriose forze armate del nostro Paese, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro della difesa Guido Crosetto e delle più alte cariche dello Stato. Durante l’Airshow è stato possibile per il pubblico visitare un nuovissimo Airbus A320neo ITA Airways, con livrea dedicata al centesimo compleanno dell’Aeronautica Militare, unico aereo civile visitabile nel corso di questa straordinaria manifestazione che ha visto la partecipazione di oltre 200 mila persone complessive, 80 mila solo nella giornata di domenica. Di questi, oltre 3000 appassionati hanno avuto il piacere unico di salire sull’A320neo della Compagnia e di poter esplorare in modo esclusivo tutte le sue caratteristiche. Con un apprezzato gesto di caring, ITA Airways ha omaggiato le tantissime persone che hanno pazientemente atteso in fila il loro turno, per visitare il nuovo Airbus A320neo, con migliaia di cappellini brandizzati, che hanno completamente dipinto di azzurro l’aeroporto militare di Pratica di Mare. Vuoi vedere di più? Clicca sulla gallery Iscriviti alla newsletter