Caso Camici, prosciolto Attilio Fontana. Gup di Milano: "Il fatto non sussiste"

Niente processo per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per il 'caso camici'. Lo ha deciso il gup di Milano Chiara Valori che ha stabilito il non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste" per frode in pubbliche forniture. Niente processo oltre che per il governatore lombardo, anche per il cognato Andrea Dini proprietario della società Dama, Pier Attilio Superti, vicesegretario generale della Regione, Filippo Bongiovanni e Carmen Schweigl, rispettivamente ex dg e dirigente di Aria, la centrale acquisti della Regione.

Fontana: "Azioni improntate a combattere il virus"

"Ero abbastanza tranquillo, tutte le mie azioni sono state improntate a tutelare i cittadini e al tentativo di combattere il virus. Mai nessun altro pensiero e' passato per la mia testa". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di una conferenza stampa dopo il proscioglimento nel cosiddetto caso camici. "Una gioia mia, ma soprattutto che voglio estendere alla mia famiglia. I miei figli e mia moglie sono quelli che hanno sofferto di piu' per le tante cattiverie dette sul mio conto".

Roberto Calderoli: "Non avevo dubbi sulla sua onestà"

"La notizia del proscioglimento pieno di Attilio Fontana, nell’indagine sui camici donati durante la pandemia, è una ‘non notizia’, perché sulla sua estraneità a ogni ipotesi di reato non avevo dubbi, come non li avevano tutti quelli che ben conoscono un galantuomo come Attilio, una persona onesta e trasparente. Finalmente è finita, ma intanto Fontana per due anni ha subito ondate di fango, alluvioni di fango, che hanno travolto lui e la sua famiglia. Chi cancellerà tutto questo fango? Chi gli restituirà due anni di vita e di serenità perduta? Siamo di fronte all’ennesimo caso di malagiustizia, perché prima il mostro è stato sbattuto in prima pagina e adesso dopo due anni qualcuno ne risponde?

Questa vicenda conferma la necessità di riformare profondamente la nostra giusta e un’occasione concreta e forse irripetibile la avremo il prossimo 12 giugno con il referendum sui cinque quesiti per migliorare e rendere davvero giusta la nostra giustizia: questa vicenda è uno sprone in più per tutti ad andare a votare il 12 giugno!" Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.

La gioia di Fontana: "Felice e commosso"

"Sono felice. Felice innanzitutto per aver tolto un peso enorme ai miei figli e a mia moglie. E poi i lombardi, tutti quei lombardi, e sono moltissimi, che mi hanno sempre sostenuto. Condivido con loro la soddisfazione di vedere riconosciuta la mia onestà e la mia volontà di agire sempre, solo e comunque per il bene dei miei cittadini. E infine un ringraziamento enorme ai miei legali, gli avvocati Jacopo Pensa e Federico Papa, per il grande lavoro che ci ha consentito di avere giustizia. Giustizia nella quale ho sempre avuto fiducia".

Matteo Salvini: "Aspettiamo le scuse di tutti gli esponenti di sinistra"

"Grande gioia": è questa la prima cosa che ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini alla notizia del proscioglimento del presidente della Lombardia Attilio Fontana dall'accusa di frode in pubbliche forniture. "Dopo mesi di fango e bugie - ha commentato in una nota - sono stati restituiti onore e dignità ad Attilio Fontana, alla Lega, alla Regione e a tutti i cittadini lombardi. Siamo ancora piuù determinati a lavorare per il bene del territorio e aspettiamo le scuse di tutti quegli esponenti di sinistra che per troppo tempo hanno insultato e oltraggiato una persona perbene, la Lega e le istituzioni lombarde".

Viviana Beccalossi, presidente Gruppo Misto Consiglio Regionale: "Splendida notizia"

"Una splendida notizia, che rende giustizia all’uomo prima ancora che al presidente della Regione Lombardia. Dopo mesi di fango, ingiurie e attacchi senza tregua subiti da ogni parte, Attilio Fontana può come sempre andare in giro a testa alta e fiero del suo lavoro in regione. Del resto, i lombardi lo hanno capito da tempo, come dimostrano i risultati dell’ultimo sondaggio Swg sui governatori, che lo ha visto recuperare ben dieci punti di popolarità in un anno”. Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in Consiglio regionale, commentando la decisione del Gup di Milano che oggi ha prosciolto il presidente Attilio Fontana sul cosiddetto “caso camici”.

Patrizia Baffi (FdI): "Atteggiamento forcaiolo del tutto fuori luogo"

"Esprimo sincera soddisfazione con un pensiero di vicinanza al Presidente Fontana, sul quale non ho mai nutrito dubbi di natura etica o morale. Il proscioglimento di oggi conferma quanto in un momento difficile un certo atteggiamento forcaiolo - decisivo nella scelta di allontanarmi dall'area politica di chi lo ha messo in atto - fosse del tutto fuori luogo. La politica si fa con proposte e senso di responsabilità, non con pericolosi processi di piazza per cavalcare la sofferenza dei cittadini: dopo il pronunciamento di oggi sono sempre più convinta delle posizioni che ho preso quando in Regione Lombardia presi distanze nette da quella politica con cui la sinistra faceva campagna elettorale a colpi di giustizialismo violento". Così Patrizia Baffi, Consigliere Regionale di Fratelli d'Italia, dopo il proscioglimento del Presidente Attilio Fontana.

Fabrizio Cecchetti: "Proscioglimento era scontato"

"Il proscioglimento di Attilio Fontana nella vicenda dei camici era scontato, ma accogliamo questa pronuncia con il canonico giustizia è fatta, anche se dopo due anni e mezzo di fango, insulti e bassezze rivolti non solo al governatore Fontana, ma alla Lega e al centrodestra, che ben governano la Regione Lombardia. Comunque anche l’ultimo processo penale pendente su Fontana si è chiuso a favore del presidente: adesso sarebbe auspicabile che qualcuno, soprattutto chi ha speculato politicamente in questi anni, chiedesse scusa a Fontana e alla Lega. Ma tanto non succederà. Ora andiamo avanti a lavorare come abbiamo sempre fatto per aiutare i cittadini lombardi e il territorio lombardo.

Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

Leggi anche: