Due rapine in un giorno. Una delle vittime insanguinata in seggio elettorale

Due tentate rapine in serie in cui ha ferito le giovani vittime con un coccio di vetro. Un 25enne egiziano è stato arrestato a Milano dalla Polizia di Stato. Intorno alle 11 di domenica un 17enne si è rifugiato con il volto insanguinato in una scuola di via Benigno Crespi dove era stato allestito un seggio elettorale. Dietro lui è entrato anche l'aggressore.

Un ragazzo aggredito sul 70 con con cocci di vetro

Quando il più giovane ha raccontato di essere stato aggredito gli agenti presenti hanno bloccato l'altro. Nel frattempo al 112 e' arrivata una chiamata che segnalava un'altra aggressione. Un 21enne ha raccontato che mentre era a bordo di un autobus della linea 70 e' stato avvicinato da un ragazzo nordafricano che lo hai poi colpito al viso con in bottiglia. I poliziotti dell'ufficio Volanti hanno collegato i due episodi e arrestato il 25enne con le accuse di tentata rapina e lesioni personali gravi.



Il 21enne medicato all'ospedale Niguarda, prognosi di 40 giorni



Il primo ferito ha ripotato un taglio dietro all'orecchio, guaribile in 10 giorni, secondo il referto dei medici dell'ospedale Fatebenefratelli. Il 21enne, invece, dopo essere stato medicato all'ospedale Niguarda e' stato dimesso con una prognosi di 40 giorni.





Leggi anche: