Fa a pezzi il padre, il 19enne non risponde ai pm

E' stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di omicidio aggravato e vilipendio di cadavere Gianluca Loprete, il 19enne che avrebbe ucciso e fatto a pezzi il padre Antonio a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Il ragazzo, dopo essere stato medicato per una superficiale ferita da taglio alla mano destra, e' stato interrogato in caserma dal pm di turno di Monza, Carlo Cinque. Loprete si e' avvalso della facoltà di non rispondere.

Il fatto: un ragazzo di 19 anni fa a pezzi il genitore e confessa tutto alla polizia

Tragedia a Sesto San Giovanni, Milano. Un ragazzo di 19 anni ha ucciso e fatto a pezzi il padre di 57 anni. Poi, in totale stato di shock, ha chiamato i carabinieri confessando l’omicidio. La chiamata al numero d’emergenza 112 è partita alle 9 del mattino: “Ho ucciso mio padre, correte”, ha detto il ragazzo all’operatore.

Nell’appartamento, situato in via Saint Denis 9, si sono precipitati i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, i quali hanno trovato il giovae completamente sconvolto, e, in camera da letto, il cadavere fatto a pezzi dell’uomo. Sul posto, sono poi intervenute anche le “tute bianche” della sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano al lavoro per i rilievi.

Dai primi accertamenti delle autorità, risulta che nella casa abitassero insieme solo padre e figlio. Quest’ultimo soffrirebbe di problemi psicologi: lo scorso marzo era stato preso in carico in un centro psico-sociale. Secondo la testimonianza di una vicina di casa dei due, il ragazzo avrebbe ucciso il padre decapitandolo. Il delitto potrebbe essere avvenuto nella notte, ma si deve fare ancora chiarezza.

Leggi anche: