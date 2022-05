Fedex e J-Ax, ecco il regalo promesso: concerto gratuito il 28 giugno in Duomo

Si chiama "LoveMi" il concerto gratuito organizzato da Fedex e J-Ax per il 28 giugno alle 18 in Piazza del Duomo.

E' questo il regalo che i due artisti avevano annunciato nelle scorse settimane dopo la pace fatta in seguito a un periodo di rapporti gelidi. Amicizia ritrovata e suggellata da un bello scatto in cui i due rapper posavano abbracciati insieme, condiviso sui social.



Gli ospiti del concerto

La line-up del concerto prevede: Tananai, Rhove, Paky, Dargen D'Amico, Shiva, Ghali, Ariete, Myss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Rose Villain e Tedua più altri ospiti speciali che saranno aggiornati.

Evento benefico per bambine e bambini con problematiche neurologiche

L'evento - si legge nella locandina su Ig - "è un regalo alla città di Milano, che verte anche a raccogliere fondi per "Together To Go" (Tog), fondazione specializzata nella riabilitazione di bambini e bambine con problematiche neurologiche complesse".

Fedez: "Disponibili a ospitare Liliana Segre nel podcast Muschio Selvaggio"

"Se lo avesse chiesto a me io sarei già andato. Non volevo inserirmi nel dibattito, non ha chiesto direttamente a me. Abbiamo risposto all'ufficio della senatrice dando la nostra disponibilità a ospitarla nel nostro podcast Muschio Selvaggio, che ritengo uno strumento divulgativo importante. Spero che accadrà, ci hanno detto a settembre". Così Fedez ha risposto -questa mattina a Milano nel corso della presentazione di Love Mi - a chi gli chiedeva un commento sull'invito rivolto dalla senatrice a vita Liliana Segre alla moglie, Chiara Ferragni, ad andare a visitare il memoriale della Shoah.

